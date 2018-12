Eiffeltårnet og Louvre-museet stenges i frykt for bråk

Den franske statsministeren Édouard Philippe sa i går at regjeringen hadde indikasjoner på at det planlegges nok en helg med demonstrasjoner og bråk i den franske hovedstaden.

Etter sist helg ble 400 personer pågrepet etter det som ble beskrevet som rene gatekamper og omfattende hærverk.

Selv ikke den berømte Triumfbuen ble spart, og nå ønsker regjeringen å ta sine forholdsregler.

Stengte dører

Flere kjente turistattraksjoner, som Eiffeltårnet og Louvre-museet, vil holde stengt på lørdag. Restauranter og butikker langs Champs-Élysées oppfordres til å gjøre det samme.

Forrige helg lå røyken og tåregassen tungt over paradegaten, og butikker ble plyndret og ramponert.

«Demonstrasjonene som er varslet lørdag 8. desember i Paris, gjør det ikke mulig for oss å ønske våre besøkende velkommen i omgivelser som er trygge», heter det i en uttalelse fra selskapet som har ansvaret for driften av Eiffeltårnet.

Publikum som allerede har kjøpt billetter for å oppleve det berømte landemerket, vil få billettpengene refundert.

En rekke museer, deriblant Louvre og Grand Palais, er også beordret til å holde dørene stengt. Det samme har en rekke teatre valgt å gjøre. Parisoperaen har avlyst alle sine opera- og ballettforestillinger. To musikkfestivaler er utsatt, det samme er fotballkampen mellom Paris Saint-Germain FC og Montpellier.

Triumfbuen er fortsatt stengt for besøkende, etter siste helgs hærverk.

Restauranten La Belle Armee, som ligger ved Champs-Élysées, hadde en stor opprydningsjobb etter hærverket som ble utøvd under demonstrasjonene 1. desember. Foto: Geoffroy Van Der Hasselt / AFP

Ut for å ødelegge

Det som startet som en fredelig protest mot en varslet økning av strøm- og drivstoffavgifter, har utviklet seg til å bli de mest voldsomme protestene på mange tiår. Sinnet over avgiftsøkningen har vokst til å bli en bred og omfattende protest mot Macron-regjeringens politikk.

Fakta om De gule vestene i Frankrike Ekspandér faktaboks Bevegelsen De gule vestene begynte som en protestaksjon mot økende priser på drivstoff og høyere levekostnader i Frankrike.

Den franske regjeringen har de siste fem årene økt avgiftene på klimautslipp. For diesel har dette utgjort om lag 2,50 kroner per liter.

Tidligere i år ble avgiften økt med om lag 70 øre på diesel og 40 øre på bensin. Fra nyttår er det varslet en ytterligere økning på drøyt 60 øre for diesel og i underkant av 30 øre for bensin.

Etter omfattende protester varslet regjeringen tirsdag at planlagte økning av drivstoffavgifter og strømpriser legges på is.

Markedsprisen på diesel og bensin har også økt de siste årene, og Macron-regjeringen har i tillegg gjort det klart at avgiftene vil bli ytterligere økt de kommende årene.

De gule vestene begynte som en grasrotbevegelse uten tilknytning til politiske partier eller fagorganisasjoner, og bevegelsen har ingen offisiell ledelse.

Den har tatt sitt navn fra de gule refleksvestene som skal ligge i alle franske biler.

I forrige uke viste en meningsmåling at om lag 66 prosent av franskmennene støtter bevegelsen.

For to uker siden deltok om lag 300.000 mennesker i landsomfattende demonstrasjoner, og forrige helg deltok over 100.000. Militante fra både høyre- og venstresiden samt kriminelle gjenger har blandet seg inn i bevegelsen og står ifølge politiet bak de største ødeleggelsene.

Selv om statsminister Philippe i går kunngjorde at regjeringen legger den omstridte økningen på is når det gjelder 2019-budsjettet, så er det få som tror at demonstrantene vil gi seg. I alle fall ikke alle.

Den franske statsministeren Édouard Philippe ble intervjuet av TV-kanalen TF1. Foto: Thomas Samson / AFP

– Vi står overfor personer som ikke går ut i gatene for å protestere, men for å ødelegge, og vi ønsker ikke at det skal være fritt frem, sa statsminister Édouard Philippe torsdag kveld til den franske TV-kanalen TF1.

Ut i hele landet

Det er ikke bare i Paris regjeringen beordrer politi og militære ut. Til sammen vil 89.000 såkalt sikkerhetspersonell bli utplassert landet over.

For første gang siden det store forstadsopprøret i Paris i 2005, vil pansrede militære kjøretøyer bli tatt i bruk som mottrekk, for å beskytte franske kulturskatter.

Regjeringen frykter at profesjonelle bråkmakere på den politiske høyre- og venstresiden skal utnytte situasjonen og oppildne til enda mer uro.

Opprinnelige hadde flere fagforeninger varslet at de kom til å slutte seg til demonstrasjonene, for å vise sin misnøye. Det samme med de franske bøndene. Studentene har allerede forent sine krefter med de gule vestene, i sin protest mot strengere inntakskrav på universitetene og endrede opptaksprøver.

I går bad statsministeren alle de politiske partiene om å ta ansvar for situasjonen, det samme med organisasjonslederne. I dag roste han dem for å slutte seg til oppfordringen om ro.

Politiet bryter seg gjennom barrikadene som var satt opp i en av hovedstadens gater lørdag 1. desember 2018. Foto: Stephane Mahe / Reuters

Føler seg glemt

Philippe erkjenner at selv om regjeringen gav etter og skrinla den omstridte avgiftsøkningen, som var ment å være et miljøtiltak, så er ikke det nok til å møte kravene som demonstrantene har.

For det protesteres også mot lave og stillestående lønninger, høyt skattenivå og høy arbeidsledighet, som har ført til at mange franskmenn sliter økonomisk.

Inntrykket av at Macrons økonomiske reformer kun har gagnet de rike, blant annet ved fjerning av formuesskatten, har ikke hjulpet på sinnet og urettferdigheten store grupper føler. Det hjelper ikke at Macron har argumentert for at skattefjerningen var nødvendig for å skape flere arbeidsplasser.

En meningsmåling viser at de gule vestene – som startet demonstrasjonene og som fortsatt leder an – har stor sympati i den franske befolkningen. Til tross for den omfattende volden sier 72 prosent av de spurte at de støtter protestene.

I Paris og andre steder kjører bilister rundt med den gule nødvesten godt synlig, for å vise sin solidaritet. Andre tuter oppmuntrende til demonstrantene.

Benjamin Cauchy, talsmann for de gule vestene, sier de er villig til å møte presidenten for å stabilisere situasjonen. Foto: Pascal Pavani / AFP

Benjamin Cauchy, en talsmann for bevegelsen, sa i dag at de har invitert president Emmanuel Macron til et møte.

– Vi ønsker å forhandle med ham om befolkningens kjøpekraft, som er det som ligger bak all aggresjonen, kommenterte Cauchy til AFP.

Så langt har presidenten overlatt til statsminister Philippe å kommentere og håndtere situasjonen den franske republikken har havnet i.