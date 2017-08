Eieren av Madsens ubåt bor i Norge

Det skriver ifølge VG den danske avisen Berlingske Tidende i sin papirutgave onsdag.

Den etter hvert svært så berømte ubåten som drapssiktede Peter Madsen har bygd og benyttet i Danmark er ikke eid av den danske forskeren, slik det har blitt rapportert tidligere. Selskapet bak båten er eid av et dansk aksjeselskap der eieren er Georg Poul Artmann. Han er bosatt på Snarøya, og ble i 2011 omtalt som én av de rikeste i Akershus fylke, ifølge VG.

– Fascinert av Madsen

Artmann var fascinert av Madsen og rakettmiljøet i Danmark da han investerte i selskapet Raketmadsens Rumlabratorium ApS. Foto: SCANPIX DENMARK / Reuters

Selskapet Georg Poul Artmann Holding ApS eier ifølge det danske fagbladet Ingeniøren 75 prosent av selskapet Raketmadsens Rumlabratorium ApS etter å ha spyttet inn 250.000 danske kroner som startkapital.

– Jeg var meget fascinert av Peter Madsen den gang, så jeg valgte å etablere selskapet Raketmadsens Rumlabratorium. Jeg var meget betatt av hele rakettmiljøet i Danmark. Madsen var daglig leder og direktør, men jeg har som investor ikke blandet meg i den daglige driften, sier Artmann til Berlingske Tidende.

NRK har i dag vært i kontakt med Artmann som opplyser at han ikke ønsker å kommentere saken utover de kommentarene han har gitt i dansk media.

Ikke interessert i ubåten

Raketmadsens Rumlaboratorium ApS har som mål om å sende en privatbygd rakett ut i rommet og få piloten tilbake til jorden i live.

Det er nettopp dette som fristet Artmann til å investere i selskapet til Madsen, og ikke ubåten.

Til Berlingske Tidende sier han at han ikke har noe ønske om å få ubåten tilbake.

– Akkurat nå fokuserer vi på at det skal ryddes opp i selskapet. Vi skal summe oss og fordøye det, og så skal vi rydde opp i selskapet, sier Amtmann, som ikke kan svare på hva det innebærer – annet at det er sikkert at selskapsnavnet ikke videreføres, sier Artmann.

Forliste

Den 17,8 meter lange og 40 tonn tunge hjemmelagde ubåten UC3 Nautilus forliste 11.

Kim Wall forsvant da hun lagde en reportasje om Peter Madsen. Foto: Tt News Agency / Reuters

august i Øresund. Politiet mener at Madsen senket ubåten med vilje.

Den svenske journalisten Kim Wall forsvant under denne turen i den hjemmelagde ubåten til Peter Madsen. Han er pågrepet og siktet for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

Madsen har forklart at Wall døde som følge av en ulykke om bord i ubåten og at han deretter kastet henne over bord.

Onsdag bekreftet dansk politi at et kvinnelik som mandag ble funnet i sjøen utenfor øya Amager, er den savnede svenske journalisten Kim Wall (30).

Politiet har foreløpig ingen klar dødsårsak. I tiden fremover skal det utføres ytterligere rettsmedisinske analyser for å fullføre obduksjonen.