Eide: Semje om tap og skade-fond

No byrjar det å skje ting i positiv retning, seier klima- og miljøminister Espen Barth Eide om klimatoppmøtet til NRK.



– For eit par minutt sidan blei det semje mellom alle dei viktige gruppene om formuleringar rundt dette nye fondet på «tap og skade», legg han til.

Tap og skade handler om rike land skal betale for øydeleggingar som kjem som følgje av klimaendringane. I utkastet til avtalen står det at det skal opprettast eit nytt fond for å hjelpe utviklingsland å takle kostnadene ved som kjem som følgje av øydeleggingar på grunn av klimaendringane.



Eide seier dei samla med andre land kom med innspel til presidentskapen sitt forslag, og at dei nettopp blei klappa igjennom.

– No ser det ut som vi er veldig nær ei løysing på det sporet som har å gjera med fond og «tap og skade»-finansiering, seier Eide.

OPTIMISTISK: Etter at presidentskapen la fram eit nytt utkast til slutterklæring har Espen Barth Eide blitt meir positiv. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Framleis bekymra for 1,5-graders målet

På pressekonferansen uttalte ministrane var bekymra for 1,5 graders-målet.

– Det foreløpige utkastet lagt fram av det egyptiske leiarskapet risikerer å gå på akkord med Parisavtalen, seier New Zealand, Noreg, Canada i eit felles utsegn.

– Desse siste timane i forhandlingane er kritiske for å halde 1,5-graders-målet i live, seier klima og miljøminister Espen Barth Eide.

Sjølv om forhandlingane går i positiv retning, meiner Eide at det framleis står igjen ein del arbeid med 1,5-graders-målet, spesielt konkrete tiltak for å jobbe med reduksjon av utslepp.

Betente punkt

Dess lengre forhandlingane går på overtid, dess vanskelegare å bli det å halda delegatane samla.

Fleire ministrar har allereie forlate Egypt fordi dei har andre forpliktingar. EU har tidlegare sagt at dei heller vil ha eit ikkje-resultat enn eit dårleg resultat.

Det er spesielt desse punkta som det har vore vanskeleg å kome saman om;

Eit berekraftig rammeverk som kompenserer for tap og skade som følgje av klimaendringar til utviklingsland.

Styrking av plikta til å avgrense global oppvarming til eit snitt på maksimalt 1,5 grader.

Ei klarare forplikting om å fase ut fossile brennstoff som olje, gass og kol.

Den ghanesiske klimaaktivisten Nakeeyat Dramani blei møtt med ståande applaus under Cop 27 i Egypt fredag. De med ansvar, skjerp innsatsen, sa ho. Du trenger javascript for å se video. Den ghanesiske klimaaktivisten Nakeeyat Dramani blei møtt med ståande applaus under Cop 27 i Egypt fredag. De med ansvar, skjerp innsatsen, sa ho.

Tap og skade

For fyrste gong var tap og skade eit offisielt punkt på agendaen på COP27. Alle land er einige om at dette er eit viktig punkt, men usamde om korleis ein praktisk skal løyse dette punktet.

Ein del fattige land vil ha eit nytt fond til dette formålet og andre land ville undersøkje om ein kan bruke eksisterande FN-organ til å dele pengane.

Noreg har saman med Storbritannia og Australia gitt stønad til eit forslag frå EU om å etablera eit fond på tap og skade og særleg sårbare land.

I det fyrste utkastet til slutterklæringa var det ingen forslag til korleis ein skulle finansiere tap og skade.

– Det er ein klar tillitsmangel mellom nord og sør, og mellom rike og framveksande land. Dette er ikkje tida for å skulda på andre. Å klandre kvarandre er ein oppskrift på garantert gjensidig øydelegging, sa Guterres frå toppmøtet i Sharm el-Sheikh torsdag.

Ein oppblåsbar globus ved sida av eit skilt der det står «1,5 gradar for å overleve» Foto: Peter Dejong / AP

1,5-gradars-målet

Fleire land har vore kritiske til at forslaget som blei lagt fram var for svakt, spesielt på punktet om å avgrensa oppvarminga på jorda til 1,5 grader.

– EU er sameint i vår ambisjon om å koma vidare og byggja på det vi blei einige om i Glasgow. Bodskapen vår er klar: vi kan ikkje akseptera at 1,5 graders-målet døyr her og i dag, sa EU sin klimasjef Frans Timmermans på Twitter.

EUs klimasjef Frans Timmermans møter pressen på klimatoppmøtet. Foto: Peter Dejong / AP

EU avviste laurdag eit forslag frå COP27-vertslandet Egypt på klimatoppmøtet. Forlaget blei kritisert for å ikkje vera ambisiøst nok når det gjeld å redusera karbonutslepp.

– På dette stadiet set den egyptiske presidentskapen spørsmålsteikn ved måla som blei sette i Glasgow, sa ein talsmann for den franske energiministeren til AFP, og viste til utfallet av COP26 i fjor.

Også klima- og miljøminister Espen Barth Eide var skuffa over utkastet.

– Vi må ha eit nytt utkast som er mykje tydelegare og som konkretiserer planane for å halde oss på 1,5 graders-målet, og som er meir konstruktivt på dette viktige temaet som er tap og skade, seier Eide.

COP27 blir halde i Sharm el-Sheikh i Egypt. Foto: Thomas Hartwell / AP

Fossile brennstoff

Eit anna viktig tema på årets klimatoppmøte har vore olje, kol og gass. På førre klimatoppmøte i Glasgow var det punktet om kol som nesten velta heile slutterklæringa.

Ein blei til slutt eining om å fase ned bruken av kol, det mest ureinande av brennstoffa. Denne gongen ville India utvide dette punktet til å også gjelde olje og gass.

Men utkastet som blei publisert på torsdag går ikkje lenger enn Glasgow-erklæringa på dette punktet.