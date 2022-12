Merseyside-politiet fekk melding om hendinga like før midnatt lokal tid, skriv BBC. Dei fire vart frakta til sjukehus med skotskadar, der kvinna døydde.

Skytinga fann stad på ein travel pub som var full av unge menneske, ifølgje politiet. Dei trur gjerningsmannen forlét åstaden i ein mørk bil like etter skytinga.

Ein polititalsperson seier at etterforskinga er i eit tidleg stadium, og understrekar at hendinga er sjokkerande og skakande for mange midt i julefeiringa.

Politijakt på gjerningsmann

Merseyside-politiet opplyser til BBC at dei vart kalla ut til puben The Lighthouse Inn i landsbyen klokka 23.50 lokal tid på julekvelden.

Dei fire med skotskadar vart tekne med til eit lokalt sjukehus. Kvinna døydde av skadane på sjukehuset seinare på natta. Pårørande til kvinna er varsla og får bistand.

I tillegg til dei fire som vart trefte av skota, fekk fleire pubgjestar andre typer skader i åtaket, skriv lokalavisa Liverpool Echo.

Merseyside Police har gått ut med ein appell i lokale medier og på Twitter til folk om å melde seg som vitne dersom dei har sett noko, eller har mobilbilde eller video av det som skjedde under og før skytinga.

Dei sjekkar no ut overvakingskamera både inne frå puben og frå området rundt for å finne bilde av gjerningsmannen.