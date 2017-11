Egyptiske Shaima: Folk er redde for å besøke hverandre

NRKs korrespondent Kristin Solberg møtte Shaima i en leilighet i Kairo i ettermiddag. Hun kommer fra provinshovedstaden al-Arish, bare 40 kilometer unna moskeen der over 300 mennesker ble massakrert i går.

– Hva tenkte du da du hørte om angrepet i går?

– Jeg tenkte på familien, for det første kommer jeg aldri til å kunne bo sammen med familien min hjemme, det er for farlig. For det andre tenkte jeg at foreldrene mine burde komme og bo med oss her. Det er ikke trygt, de kan bli drept bare de går i moskeen, sier Shaima.

Ikke internett

Shaima er engstelig for reaksjoner fra IS mot henne eller familien dersom hun står fram med fullt navn i et intervju i media. Foto: Kristin Solberg

NRK ber Shaima beskrive situasjonen i el-Arish, der egyptiske sikkerhetsstyrker i lang tid har jaktet på aktive IS-celler.

– Det er ille. Folk kan ikke gå ut for å besøke hverandre. Internett og mobiltelefoner fungerer ikke, så det er vanskelig å kommunisere, sier Shaima.

Selv våger hun ikke annet enn å være anonym.

– Familien min er fortsatt der, og det hender at jeg besøker dem. Vi har hørt om folk som blir drept for å samarbeide med hæren eller for å snakke med folk fra media, sånne som deg, sier Shaima til NRKs korrespondent.

– Hvorfor valgte du å flytte fra al-Arish til Kairo?

Jeg jobber som oversetter og kunne ikke jobbe uten internett, svarer Shaima.

Tror IS står bak

En av dem som ble såret under terrorangrepet i går, Sulieman Awad, får medisinsk behandling ved universitetssykehuset i Ismailia. Foto: Amr Nabil / AP

– Vi mistenker ingen andre enn IS for terrorangrepet i går. De blir stadig sterkere, sterkere enn før, sier Shaima.

– Betyr det at regjeringsstyrkene ikke lykkes i kampen mot IS?

– Nei, det gjør de ikke. Selv om de de klarer å drepe noen av dem, kommer IS bare tilbake med større og kraftigere aksjoner, mener Shaima.

Les også: Dødstallene stiger etter moskéangrep i Egypt – minst 27 barn blant de drepte

Etter at president Mohammed Morsi ble fjernet fra makten gjennom et kupp i 2013, har egyptiske sikkerhetsstyrker brukt store ressurser på å bekjempe IS på Sinaihalvøya. Likevel har IS klart å gjennomføre mange og blodige aksjoner i området.

President Abdel Fattah al-Sisi lovet i går «å hevne martyrene med brutal makt».

Et egyptisk militærkjøretøy på en vei i Nord-Sinai i mai i år. President al-Sisi har militær bakgrunn, og har full støtte fra USAs president Donald Trump i forsøket på å knuse IS militært. Foto: Asmaa Waguih / Reuters

Skeptisk til hærens rolle

– Hæren gjør bare situasjonen verre, den skader oss, hevder Shaima. – Før pleide vi å være uten strøm i 12 timer i døgnet, nå kutter hæren den i 24 timer av gangen. Før kunne vi også være uten vann i 12 timer, nå kuttes vannet iblant i et døgn av gangen.

Hæren henger repet rundt våre nakker, ikke rundt sine egne, sier den unge kvinnen fra al-Arish.

Det er ikke klart om egyptiske sikkerhetsstyrker gjør dette for å presse lokalbefolkningen til samarbeid i områder hvor IS står sterkt, eller om det ligger andre hensyn bak.

NRK har heller ikke uavhengige kilder som kan bekrefte Shaimas opplysninger om hærens framferd i al-Arish i Nord-Sinai.