Egyptiske jagerfly satt inn i mot-angrep etter moskéangrepet

Egypts president Abdel Fattah al-Sisi var raskt ute med å love «å hevne martyrene med brutal makt» etter terrorangrepet fredag, hvor 235 mennesker ble drept.

Bare timer etter angrepet gjennomførte det egyptiske flyvåpenet flere angrep mot mål i området ved Bir Al-Abd, hvor moskeen ligger.

En rekke kjøretøy og våpenlagre som knyttes til terrorangrepet, er ødelagt, opplyser en talsperson for det egyptiske forsvaret, ifølge AFP.

– Jagerflyene har ødelagt flere kjøretøy som ble brukt i angrepet, sier talsmann Tamer el-Refai.

Ifølge den statlige avisen Al-Ahram har egyptiske sikkerhetskilder oppgitt at flere mistenkte er drept.

Skaper frykt

Minst 235 mennesker ble drept i terrorangrepet som skjedde under fredagsbønnen i al-Rawda-moskeen i Bir Al-Abd, om lag 40 kilometer fra provinshovedstaden El-Arish helt nord på Sinai-halvøya.

Ifølge det egyptiske, statlige nyhetsbyrået MENA er 109 mennesker såret i angrepet.

Det er den største terroraksjonen i Egypt etter den arabiske våren i 2011. Det er erklært tre dagers landesorg etter angrepet, som ingen så langt har sagt at de står bak.

Angrepet har rystet hele Egypt. En kvinne NRK møter i Kairo, skal egentlig delta i et arrangement i en kristen, koptisk kirke i morgen, men sier at hun nå vurderer å ikke dra, fordi kristne kirker tidligere har vært mål for terrorgruppen IS.

MØRKLAGT: Lysene i Eiffeltårnet i Paris ble slått av fredag kveld etter terrorangrepet i Egypt. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Mange i Egypt er vant til at sikkerhetsstyrker blir rammet, men sivile mål er sjeldnere, og det er uvanlig at en moské blir angrepet midt i bønnetiden.

«Avskyelig og feigt terrorangrep»

FNs sikkerhetsråd og generalsekretær Antonio Guterres har fordømt terroraksjonen på det sterkeste.

I en uttalelse fra Sikkerhetsrådet betegnes det som et «avskyelig og feigt terrorangrep».

– Ingen terrorhandlinger kan rettferdiggjøres, uavhengig av motiv. Alle former for terrorisme utgjør en av de mest alvorlige truslene for internasjonal fred og sikkerhet, heter det i uttalelsen.

Også FNs generalsekretær Guterres kaller angrepet forferdelig og uttrykker medfølelse og sender sine kondolanser til ofrene og pårørende.

SÅRET: Denne 14 år gamle gutten ligger såret på sykehus etter terrorangrepet mot moskeen i Bir Al-Abd. Minst 235 mennesker ble drept og over 100 såret i angrepet. Foto: Amr Nabil / AP

Detonerte bomber, skjøt og blokkerte fluktruter

Gjerningsmennene skal ha ankommet i fire terrenggående kjøretøy, skriver det statlige nyhetsbyrået MENA.

Flere bomber skal ha eksplodert, men det er uklart om disse var utplassert på forhånd. Samtidig skal angriperne ha skutt inn i forsamlingen.

Øyenvitner mener at det var opptil 40 angripere, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Før de stakk fra åstedet sørget de for å blokkere mulige fluktruter med brennende kjøretøy, fortalte tre politifolk på åstedet, ifølge nyhetsbyrået AP.