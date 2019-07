Egypt gjenåpner særegne pyramider for publikum

Turister vil nå kunne klatre ned en 79 meter lang tunnel i «Den bøyde pyramiden» for å komme inn i to gravkamre.

Pyramiden ble byttet for faraoen Sneferu og er 4600 år gammel. Den har vært stengt for publikum siden 1965.

«Den bøyde pyramiden» har fått sitt navn fordi de nederste 49 meterne er brattere en den øverste halvparten.

Grunnen skal være at under byggingen av pyramiden oppdaget man at den ble for bratt, og gjorde derfor den siste halvparten 12 grader slakere.

Den andre pyramiden som ble åpnet lørdag, var en 18 meter høy «sidepyramide», som muligens ble bygget for Sneferus kone «Hetepheres».

Prøver å få fart på turistindustrien

En av sarkofagene med en velbevart mumie som ble vist frem lørdag. Foto: MOHAMED EL-SHAHED / AFP

Egypts antikvitetsminister Khaled el-Anany var til stede under åpningen lørdag, som ifølge nyhetsbyrået Reuters er en del av et forsøk på å få fart på landets turistindustri.

Egypt har hatt en kraftig nedgang i antall turister siden revolusjonen i 2011.

Pyramidene ligger i Dahshur, rundt 30 kilometer sør for Kairo, et område med langt mindre turister enn de mer kjente pyramidene i Giza i utkanten av Kairo.

Viste frem nye arkeologiske funn

En av dødsmaskene som ble vist frem lørdag. Foto: MOHAMED ABD EL GHANY / Reuters

I forbindelse med åpningen av pyramidene ble det også vist frem flere arkeologiske funn som nylig er gjort i Dahshur-området.

Blant annet ble det vist frem flere 4000 år gamle sarkofager og noen av dem hadde mumier som var i god stand.

I tillegg viste myndighetene frem dødsmasker og gamle verktøy som var rundt 2500 år gamle.