ECDC: Nå er ingen fylker i Norge grønne på smittekartet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) kommer med sine ukentlige oppdateringer av smittesituasjonen i Europa hver torsdag.

Antall smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene avgjør hva slags fargekode hvert enkelt land får (se faktaboks).

Under kan du sveipe for å se hvordan kartet har endret seg siden forrige torsdag.

Slik har smittekartet endret seg den siste uken. ECDC

Fredag kommer den norske regjeringen med sine reiserestriksjoner som tar utgangspunkt i dataene fra ECDC. De norske restriksjonene vil gjelde fra natt til mandag.

Stigende smittetrend i Norge

Fram til i dag har hele Norge med unntak av Vestfold og Telemark, Innlandet og Trøndelag vært oransje på ECDCs oversikt.

Det betyr at reisende fra disse fylkene kan risikere å måtte gå i karantene om de reiser utenlands uten å være fullvaksinert.

På ukens kart er Vestland blitt rødt, mens resten av fylkene har blitt oransje.

Det siste døgnet ble det registrert 612 nye koronasmittede i Norge. Smittetrenden her til lands er stigende.

Økende smitte i Tyskland

I Sverige har flere regioner endret farge fra oransje til rødt siden forrige uke. Det får ingen praktisk betydning, siden de samme reglene om karantene gjelder for begge kulører.

Store deler av Tyskland har denne uken gått fra grønt til oransje og rødt.

Hellas blir helrødt.

Bulgaria blir helrødt

Østerrike går fra grønt til oransje

Latvia går fra grønt til oransje

Litauen går fra oransje til rødt

I Spania går flere av de mørkerøde regionen over til vanlig rødfarge

Malta går fra rødt til oransje

Liechtenstein går fra oransje til rødt

Norske myndigheter vurderer dog kun Danmark, Sverige og Finland på regionnivå.

Grenseverdier

Grensene for å miste den grønne fargen er koblet til antall smittede per hundre tusen innbyggere de to siste ukene.

Én grense går ved 50 smittede. En annen grense går ved 75 smittede. Grunnen til at det er to grenser er fordi andelen positive prøver også er med i vurderingen.

Dersom det i løpet av de siste to ukene i gjennomsnitt er mellom én og 4 prosent av prøvene som kommer tilbake positive, så er et land grønt inntil det når 50 smittetilfeller.

Dersom gjennomsnittet av prøvene de siste fjorten dagene er under én prosent, så ryker ikke grønnfargen før antall smittede har nådd 75.