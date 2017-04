– A flame is burning, synger den russiske artisten Julija Samojlova.

Men det ser ikke ut til at hennes flamme får brenne under finalen i Eurovision, Melodi Grand Prix, hvis hun blir nektet innreise til Ukraina.

EBU-sjefen Ingrid Deltenre skriver i et brev til den ukrainske statsministeren at Ukraina kan bli kastet ut av melodikonkurransen hvis Russland ikke får være med.

Brevet fra EBU-sjefen Ingrid Deltenre er svært kritisk til hvordan Ukraina har håndtert årets Eurovision-finale.

– Dette vil ha en negativ betydning for Ukrainas rykte som et moderne og demokratisk europeisk land skriver Deltenre i et usedvanlig skarpt brev til ukrainske politikere.

– Vi er både sinte og frustrerte over at årets konkurranse blir gjort som et verktøy i den pågående konflikten mellom Russland og Ukraina, skriver Deltenre.

I brevet heter det også at Ukrainas holdning i saken gjør at flere andre land også kan komme til å trekke seg fra årets konkurransen.

Ukraina vil fortsatt nekte Samojlova innreise

Ukraina mener at Samojlova har brutt ukrainsk lov da hun opptrådte på Krimhalvøyen i 2015. Krim ble annektert av Russland i 2014, noe store deler av verdenssamfunnet mener er et brudd på folkeretten.

EBU ber Ukraina snu og ta imot russlands bidrag til melodi Grand Prix, Julija Samojlova. Foto: Maria Antipina / AP

Ukraina tillater bare inn- og utreise fra Krim via ukrainskkontrollert territorium, noe Julija Samojlova ikke gjorde da hun dro til Krim.

Den ukrainske utenriksministeren Pavlo Klimkin sier til nyhetsbyrået Interfax-Ukraina at det ikke er aktuelt for Ukraina å omgjøre beslutningen.

– Samojlova har brutt ukrainsk lov og loven må være lik for alle sier Klimkin. EBU har tidligere tilbudt Samojlova å opptre via en videoskjerm, noe Russland har avvist.

– Vi mener at dette er et merkelig forslag som bryter med alle prinsipper for dette arrangement sa en representant for den russiske Kanal 1, som har rettighetene til Eurovision i Russland.

Kanalen har måttet tåle kritikk for valget av Samojlova som russisk representant i finalen.

Brukt i et politisk spill

Julija Samojlova sitter i rullestol, og kritikere mener at hun blir brukt i et kynisk politisk spill for å få sympati i den bitre politiske striden mellom Russland og Ukraina.

Dermed fortsetter altså bråket rundt årets Melodi Grand Prix-finale for fullt, bare fem uker før artistene etter planen skal samles i den ukrainske hovedstaden.