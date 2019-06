Ebolasmittet femåring bekreftet død i Uganda

Nå undersøker myndighetene i Kongo hvordan den smittede gutten og hans familie tok seg til nabolandet Uganda.

Det var Verdens helseorganisasjon (WHO) som bekreftet det første ebolatilfellet utenfor Kongo siden august 2018 sent tirsdag. I Kongo har det vært mer enn 2.000 bekreftede og sannsynlige tilfeller av ebola siden august. Rundt 1.400 personer har mistet livet.

Flere har symptomer

På grensen mellom Kongo og Uganda kontrolleres passerende for ebolasmitte. Foto: Ben Wise / AP

Kongos helsedepartement sier at flere av guttens familiemedlemmer har symptomer og er satt i isolasjon. Seks av dem flyktet mens de ventet på transport til et behandlingssenter. De krysset så grensen inn til Uganda, hvor den smittede gutten fikk behandling ved sykehuset i Kasese før han døde.

Den kongolesiske familien har mest sannsynlig ikke tatt seg til Uganda via offisielle grenseoverganger, hvor helsearbeidere undersøker alle som passerer.

Eksperter har lenge fryktet at ebola kunne spre seg til Kongos naboland på grunn av den interne uroen i landet. Viruset sprer seg raskt gjennom nærkontakt og dråpesmitte, og sykdommen er dødelig i opp mot 90 prosent av tilfellene.

Kjente ebolautbrudd med dødsofre År Land Antall smittede Antall døde Prosent av smittede som dør 1976 Sudan (dagens Sør-Sudan) 284 151 53% 1976 Zaire (dagens Kongo) 318 280 88% 1977 Zaire (dagens Kongo) 1 1 100% 1979 Sudan 34 22 65% 1994-1995 Gabon 52 31 60% 1995 Zaire (dagens Kongo) 315 254 81% 1996 Gabon 31 21 68% 1996-1997 Gabon 60 45 74% 1996 Sør-Afrika 1 1 100% 2000-2001 Uganda 425 224 53% 2001-2002 Gabon 65 53 82% 2001-2002 Kongo 59 44 75% 2002-2003 Kongo 143 128 89% 2003 Kongo 35 29 83% 2004 Sudan (dagens Sør-Sudan) 17 7 41% 2007 Kongo 264 187 71% 2007-2008 Uganda 149 37 25% 2008-2009 Kongo 32 14 44% 2012 Uganda 24 17 71% 2012 Kongo 57 29 51% 2012-2013 Uganda 7 4 57% Mars 2014 - 2016 Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria og Senegal 28.616 11.310 40% 2014 Kongo 66 49 74% 2018 Kongo 54 33 61% 2018-i dag Kongo 2008 1346 67% I tillegg har det vært noen tilfeller der én enkelt person har blitt rammet av ebola uten at det har utløst noen epidemi. Per 2. juni 2019. Kilder: WHO

Jobbet tett med nabolandene

Ebola har vært spesielt fryktet i Uganda etter at et utbrudd i 2000 smittet 425 mennesker og drepte over halvparten av dem. Uganda er likevel regnet som mer stabilt enn de østlige delene av Kongo, og for første gang har en effektiv vaksine mot ebola blitt distribuert. Uganda har vaksinert opp mot 4700 helsearbeidere, og over 130.000 doser har blitt distribuert.

Helsekoordinator Tonje Tingberg i Norges Røde Kors forteller at de har jobbet tett med nabolandene til Kongo siden utbruddet i fjor sommer.

– Vi har bistått ugandisk Røde Kors og bidratt til å lage en beredskapsplan for nærområdene. Dette har spesielt dreid seg rundt å lære opp frivillige, sier Tingberg.

– De frivillige har blant annet fått opplæring i hvilke helseopplysninger de skal gi, hvordan de skal opptre om de oppdager smitte i sitt nærområde og hvordan de skal gjennomføre sikre begravelser.

– Ingen grunn til panikk

Ifølge WHO er det bekreftet to andre tilfeller av ebolasmitte i tillegg til den femårige gutten.

Henry Mwebesa, helseminister i Uganda, sier til AP at ugandiske helsemyndigheter ikke har panikk.

– Vi har alle forutsetninger for å ta oss av dette utbruddet. Dette kommer ikke til å utvikle seg utenfor den smittedes familie.