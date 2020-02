Norge er et av 53 land som er med på listen som det russiske utenriksdepartementet nå har offentliggjort i forbindelse med innføringen av en ny ordning for elektroniske visum.

Denne ordningen gjør det mulig å søke om visum inntil fire dager før innreise til Russland, og skal gjelde for opptil 16 dager, sier viseutenriksminister Jevgenij Ivanov til avisen Kommersant.

– Ordningen skal gjelde for hele Russland, sier Ivanov, som dermed slår fast at det løfte om en elektronisk visumordning som president Vladimir Putin lovet i 2019, nå blir en realitet.

Storskog i Sør-Varanger er den eneste grenseovergangen mellom Norge og Russland Foto: Cornelius Poppe / COP

Felles historie, felles framtid

Ikke innreise med tog

Norske statsborgere er altså noen av dem som nå har mulighet til å få visum til Russland uten å måtte gå via reisebyråer, visumkonsulenter og russiske konsulater og ambassader.

Søknadene fylles ut via et elektronisk skjema på det russiske utenriksdepartementets sider, og så får man visum ved ankomst til Russland.

Ordningen forutsetter inntil videre at man kommer inn i Russland via fly eller bil. Det er foreløpig ikke på plass teknisk utstyr som gjør det mulig å reise inn i Russland med elektronisk visum via tog fra Finland og Russland.

Det har siden 2019 vært en prøveordning med E-visa til St. Petersburg og Kaliningrad, og fra finsk side har man jobbet hardt for at dette også må omfatte dem som reiser til Russlands nest største by med de populære togene fra Helsingfors.

Allegrotoget mellom Finland og St. Petersburg er en av de mest populære måtene å reise inn i Russland i dag. Foto: LEHTIKUVA / Reuters

Amerikanere får ikke søke om E-visum

Storbritannia, Canada og USA omfattes i første omgang ikke av ordningen med elektroniske visum.

Ifølge viseutenriksminister Jevgenij Ivanov handler dette om den tilspissede internasjonale politiske situasjonen der man fra russisk side mener disse landene i mange tilfeller har diskriminert russiske borgere.

Viseutenriksminister Jevgenij Ivanov sier at prisen for et elektronisk visum vil ligge på rundt 50 dollar eller vel 400 norske kroner.

Det å få et russisk visum har for mange vært en av de viktigste hinder for å reise til Russland. I Norge må visum søkes via ambassaden i Oslo eller generalkonsulatet i Kirkenes, selv om dette i praksis ofte ordnes via såkalte visumsentre.

Innbyggere i Sør-Varanger kommune har siden 2012 hatt tilgang til et grenseboerbevis som gir dem fri innreise til de nærmeste områdene på russisk side av grensen.

– Fire mil unna er en annen verden