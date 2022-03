E-sjefen: – Putin har gjort en del grove feilvurderinger

Det har gått tre uker siden Russland startet invasjonen av Ukraina.

Sjefen for Etterretningstjenesten i Norge sier i et intervju med NRK at Russland tok alvorlig feil da de gikk til krig mot nabolandet.

– Den opprinnelige planen var å bruke lette styrker, veldig raskt komme inn til Kyiv og ta kontroll over hovedstaden og ledelsen. De skulle angripe de militære styrkene på mange områder i håp om at de ukrainske styrkene skulle falle fra hverandre og man skulle få tidlig og lett kontroll, sier sjef Nils Andreas Stensønes i Etterretningstjenesten.

– Den planen lyktes overhodet ikke, sier Stensønes til NRK.

– Nå har de gått over til det vi kan kalle en plan B, en annen fremgangsmåte hvor de bruker tyngre styrker, tyngre artilleri og prøver å slå seg frem gradvis kilometer for kilometer. Da går tapene kraftig opp blant sivilbefolkningen og ødeleggelsene blir mye større.

– Russisk fremgang har stoppet opp

I dag meldte det britiske forsvarsdepartementet at deres etterretning viser at Russlands militæroffensiv i Ukraina stort sett har stoppet opp «på alle fronter».

– Vi deler det synet at dette har stoppet opp. Det har vært svært lite fremgang i det siste, sier E-sjefen i Norge.

– De har gått over til en mer tradisjonell militær fremferd hvor man bruker tyngre våpen, mindre presise våpen og hvor man kjemper seg frem kilometer for kilometer, sier Stensønes.

Mange soldater er drept

Etterretningssjefen sier det er vanskelig å si hvor mange soldater som er drept på hver side i krigen til nå, fordi hver side har en tendens til å underdrive egne tap og overdrive motpartens.

Men han sier det har vært store tap på begge sider.

– Russland har gått på betydelige tap. De har mistet mye materiell og de har mistet veldig mange soldater. Det er klart det påvirker deres evne til å drive operasjonene og det er en av grunnene til at det nå stopper opp.

– Grove feilvurderinger

– President Putin har gjort en del grove feilvurderinger, sier sjef Nils Andreas Stensønes i Etterretningstjenesten.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har snakket til folket fra gatene i Kyiv.

– Han tok feil av Zelenskyjs ledelse. Han har tatt feil av den ukrainske befolkningens mot og motstandsvilje. Han har tatt feil av de ukrainske styrkenes treningsnivå og ferdigheter. Han har også feilbedømt Vestens evne til å stå sammen, til å fordømme og iverksette sanksjoner og gi støtte til Ukraina. Til sammen så har det satt Putin i en svært vanskelig situasjon, sier Stensønes til NRK.

E-sjefen mener det er to mulige forklaringer på hvorfor Russland har undervurdert motstanden i Ukraina. Enten har de fått for dårlig etterretning, eller at ledelsen i Kreml ikke har vært villig til å lytte til etterretningen de har fått.

– Putin har få motstemmer

Russlands president Vladimir Putin har gjort flere grove feilvurderinger i krigen i Ukraina, mener Etterretningssjefen i Norge. Foto: AFP

– Putin har jo gradvis snevret inn den indre kjernen som har tilgang til ham. De har undertrykt all opposisjon og vi ser at alternative stemmer i regjeringsapparatet sakte, men sikkert har forsvunnet. Man står nå igjen med en liten gruppe mennesker med det samme verdenssynet og veldig lik verdensforståelse som han selv.

Det er få som tør å si noe annet enn det han ønsker å høre?

– Ja, han har jo bygd et regime og et regjeringsapparat som egentlig gjør det svært vanskelig å komme med alternative syn eller ubehagelige sannheter.

– Det som er vanskelig med denne situasjonen er jo at Putin har kjørt seg inn i en situasjon hvor konsekvensene som følge av de vestlige sanksjonene blir store og krigen blir mye mer kostbar enn det han hadde sett for seg. Samtidig så har han satt opp veldig tydelige krav til hva han vil oppnå. Det gjør jo at det i dag er vanskelig å se veien ut. Beste håpet er en god forhandlingsløsning.

Ikke bekymret for atomvåpen

Viseadmiral Nils Andreas Stensønes er sjef for Etterretningstjenesten. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Etterretningssjefen tror det er lite sannsynlig at Russland vil bruke atomvåpen i krigen.

– Det vurderer vi som lite sannsynlig for det er en veldig høy terskel å begynne å bruke masseødeleggelsesvåpen.

Men E-sjefen har en annen bekymring.

– Det som bekymrer oss er at vi ser de legger grunnlaget for en falsk flagg operasjon. De anklager USA og Ukraina for å utvikle biologiske og kjemiske våpen. Så er vi bekymret for at det da er bakgrunnen for at de kommer til å bruke den type våpen som har en helt annen ødeleggende effekt og vil ta livet av mange flere mennesker og er egentlig en ganske stor terskel å overstige.

– Vi har ikke sett noe som tyder på at det har vært brukt ennå.