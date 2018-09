En pågående og betent strid med en sta innenriksminister og en avsatt «spionsjef» gjør at regjeringen til Angela Merkel igjen knaker i sammenføyningene.

Nyhetsbyrået AFP beskriver storkoalisjonen til Merkel som «rivalenes union – en union uten kjærlighet».

Tidligere denne uka så det lysere ut for forbundskansleren, kanskje trodde Merkel at hun hadde ridd stormen av.

Uro i regjeringen. Angela Merkel sparket den tidligere sjefen for sikkerhetstjenesten BfV, Hans-Georg Maassen, på tirsdag. Nå er øker presset om at hun må avsette ham fra den nye jobben. Foto: Oliver Berg / AFP

Regjeringspartner SPD mente det var uakseptabelt at «spionsjefen» ble sittende etter det mange mener er en E-sjef med sympatier for bevegelser på ytre høyre fløy.

Stridens kjerne; tospannet Horst Seehofer og Hans-Georg Massen. Innenriksminister og tidligere sjef for sikkerhetstjenesten BfV. Foto: Fabrizio Bensch / Reuters

Maassen ble anklaget for å bagatellisere høyreekstremes angrep på innvandrere i byen Chemnitz for tre uker siden og for å ha gitt etterretningsinformasjon til det høyrepopulistiske partiet AfD.

Sparket oppover i systemet

Regjeringspartner SPD krevde sikkerhetssjefens avgang.

Etter et krisemøte blant toppene i regjeringspartiene CDU, CSU og SPD, gav Merkel etter for presset. Tirsdag ble Maassen avsatt.

Mange trodde nok at da ville roen igjen senke seg i regjeringskontorene. Men den gang ei.

Sosialdemokratenes leder Andrea Nahles er provosert over at den tidligere sjefen for innenlands sikkerhet har fått en større og viktigere jobb enn før han ble avsatt. Foto: Odd Andersen / AFP

Mannen som nesten veltet Merkels regjering tidligere i år, innenriksminister Horst Seehofer, har skapt mer støy i den allerede skjøre regjeringen.

Innenriksministeren tok den avsatte «spionsjefen» under sine vinger, gav ham høyere lønn og bedre jobb.

Maassen ble sparket oppover i systemet og har nå en lederstilling i innenriksdepartementet med Horst Seehofer som sjef.

Regjeringspartner SPD raser og krever at Maassen må avsettes umiddelbart.

– Maassen er forfremmet for feilene han gjorde i forrige jobb, tordner tidligere utenriksminister fra SPD, Sigmar Gabriel.

– Vi skapte ingen tillit, vi mistet tillit, sier leder for sosialdemokratene i SPD, Andrea Nahles, til Associated Press.

Hun sikter til at det som skjedde etter at sikkerhetssjefen ble avsatt på tirsdag ble helt feil.

Omstridte personligheter

Innenriksminister Horst Seehofer skapte overskrifter da høyreekstreme demonstrerte i byen Chemnitz.

Han sa at han skulle ønske at han selv hadde hatt muligheten til å delta i demonstrasjonene der, skriver nyhetsbyrået AFP.

Foranledningen til demonstrasjonene var at en tysk mann hadde blitt slått ned og drept. To migranter i 20-årene fra Syria og Irak er arrestert i saken.

Høyreekstreme demonstrerte i byen Chemnitz i flere dager etter at en tysk mann ble drept av to migranter fra Syria og Irak. Bildet viser en demonstrasjon i byen 7. september. Foto: John Macdougall / AFP

Men uttalelsene til Seehofer ble kontroversielle fordi demonstrasjonene utviklet seg til vold mot mørkhudede i Chemnitz.

Sikkerhetssjefen Maassens utspill skapte enda mer støy. Han skal ha vært kritisk til informasjonen om at høyreekstreme hadde jaget mørkhudede i Chemnitz. Til tross for videoer og politiets bekreftelse av det inntrufne.

Regjeringen mister oppslutning

Uroen gjør at partiene i storkoalisjonen med Merkel i førersetet mister oppslutning i stor stil.

Det høyrepopulistiske partiet AfD får økt oppslutning. Partiet tjener på striden mellom Merkel og den avsatte sikkerhetssjefen. AfD får 18 prosents oppslutning på en ny meningsmåling. Bildet er fra en AfD-demonstrasjon mot Merkel i Torgau i september 2017. Foto: Reinhard Krause / Reuters

Pilene peker motsatt vei for det høyrepopulistiske partiet Alternative für Deutschland (AfD).

Partiet tjener stort på støyen, skriver AFP.

AfD får nå 18 prosents oppslutning og er Tysklands nest største parti.

I valget for ett år siden fikk partiet 13 prosent av stemmesedlene, noe som ble stemplet som et bra valg for AfD.

De to kristeligdemokratiske partiene CDU og CSU har gått tilbake fra 33 prosent til 28 prosent etter valget.

Regjeringspartner sosialdemokratene i SPD får nå 17 prosent mot 20,5 i valget for ett år siden. Det viser målinger sitert i nyhetsbyråene Associated Press og AFP.

Seehofer svekker Merkel

Angela Merkel er i tillegg til forbundskansler, leder for kristeligdemokratene i CDU.

Horst Seehofer er innenriksminister og leder for CSU, søsterpartiet til CDU i Bayern.

I år har det vært mer strid enn vanlig mellom de to kristeligdemokratiske partiene.

I sommer truet Seehofer med å felle regjeringen fordi han mener Merkel ikke er hard nok i klypa når det gjelder innvandring.

Pågår det en maktkamp mellom Merkel og Seehofer? Kommentatorer mener innenriksministerens ultimatum i sommer har svekket forbundskansleren. Nå gjelder striden skjebnen til den avsatte sjefen for innenlands sikkerhet, Hans-Georg Maassen. Foto: Odd Andersen / AFP

Seehofer har krevd strengere kontroll langs grensene. I juli stilte han et ultimatum til Merkel om en strengere innvandringspolitikk.

Kritikere mener at Seehofers ultimatum og «utpressing» fører til en mer svekket Angela Merkel, skriver AFP.

Striden om den avsatte «spionsjefen» Hans-Georg Maassen er et siste kapittel i stadige konfrontasjoner mellom forbundskansleren og hennes innenriksminister.