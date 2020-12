Dyster dag i USA – verste siden pandemien startet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vinteren vil bli den tøffeste tiden for offentlig helse i historien. Det sier Robert Redfield, lederen for CDC, som tilsvarer FHI i USA.

Han mener at den nye smittebølgen i landet er mye hardere enn i vår, fordi smitten nå spres over store deler av landet samtidig.

– Virkeligheten er at desember, januar og februar kommer til å bli tøft, sier han til Reuters.

En koronapasient utenfor Tisch-sykehuset i New York, 13. november. Foto: Kena Betancur / AFP Foto: Kena Betancur / AFP

Verste siden april

Onsdag ble det registrert 2760 nye koronadødsfall, ifølge The New York Times. Det er det høyeste antallet siden april. Da det ble registrert 2752 dødsfall i løpet av en dag, på toppen av den første smittebølgen.

Samtidig har antall innlagte med koronasmitte steget til over 100. 000. Det er dobbelt så mange som i begynnelsen av november.

– Hvis antall innleggelser har gått opp denne uken, kan jeg si at tallet på døde vil fortsette å stige i flere uker fremover, sier Jeremy Faust, lege for akuttmedisin ved Brigham og Women's Hospital i Boston, til avisen.

Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton har meldt seg frivillig. Foto: Jeff Chiu / AP Foto: Jeff Chiu / AP

Vil ta vaksiner på direkten

De tidligere presidentene Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton har meldt seg frivillig til å motta en koronavaksine på direktesendt TV.

Årsaken er at de ønsker å sende et viktig budskap, samtidig som amerikanske helsemyndigheter prøver å overbevise folk om at de bør ta vaksinen når den er tilgjengelig, skriver NTB.

Bush har henvendt seg til USAs ledende smittevernrådgivere, bekrefter hans talsperson.

Clinton sier til CNN at også at han er villig til å ta vaksinen.

Obama sier i et intervju at han stoler fullt og helt på Anthony Fauci «som jeg kjenner og har jobbet sammen med».

– Så om Anthony Fauci sier til meg at vaksinen er trygg, og at den kan hindre at du får covid, så tar jeg den absolutt, sier Obama.