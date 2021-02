Demokratenes flertallsleder Steny Hoyer hadde onsdag et møte med Republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy.

Hoyer sier at det ikke er noe annet alternativ enn å holde en avstemning torsdag om å frata Greene komitéoppgaver og dermed vingeklippe den omstridte republikaneren. En talsperson for McCarthy sier at han vil ta opp saken med sine partikolleger.

Greene har fått hard kritikk fra begge fløyer i amerikansk politikk, blant annet fra republikanernes mektige senator Mitch McConnell.

Mitch McConnell går hardt ut mot partifellen Marjorie Taylor Greene og kaller henne en kreftsvulst. Foto: Susan Walsh / AP

I en uttalelse til The Hill advarer McConnell om at Green, som er nyvalgt kongressrepresentant fra Georgia, omfavner det han kaller «sinnssyke løgner og konspirasjonsteorier». Hun er «en kreftsvulst for Det republikanske partiet», sier lederen for republikanerne i Senatet.

– En person som har antydet at kanskje det ikke var noe fly som traff Pentagon 11. september, at grusomme skoleskytinger var iscenesatt, og at Clinton-paret fikk JFK juniors fly til å styrte, tilhører ikke virkeligheten, fortsetter McConnell.

Greene har svart på McConnells kritikk via Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Den virkelige kreftsvulsten for Det republikanske partiet er svake republikanere som bare vet hvordan de kan tape med stil. Dette er hvorfor vi taper landet vårt, skriver hun.

QAnon-tilhenger

Greene har støttet en rekke konspirasjonsteorier, som er fremmet blant annet av QAnon-bevegelsen. Hun har også fått mye kritikk for å støtte Donald Trumps påstander om valgfusk.

46-åringen har i tillegg gitt sin støtte til innlegg i sosiale medier om å henrette demokratenes Nancy Pelosi og henge Barack Obama.

Republikanerne satte Greene i utdannings- og arbeidskomiteen. Denne beslutningen har vært gjenstand for mye kritikk ettersom Greene tidligere har påstått at en rekke skoleskytinger ikke har funnet sted. Hun sitter også i budsjettkomiteen.

Greene viser få tegn til å moderere seg og skrev onsdag følgende på Twitter:

– Uansett hva @GOPLeader gjør, så blir det aldri nok for Hater-Amerika-Demokratene.

På en stor plakat i Georgia, hjemstaten til Marjorie Taylor Greene, blir hun bedt om å trekke seg. Foto: Ben Margot / AP

Trump støtte

Green vant nominasjonskampen i partiet etter at motkandidaten trakk seg. Fra før var hun en suksessfull fortetningskvinne som hadde overtatt byggevarefirmaet til sin far.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Hun har de siste årene markert seg som en republikansk politiker langt ut på høyresiden.

Tidligere president Donald Trump støtter henne og har omtalt Green som en «fremtidig stjerne og en ekte vinner».

Marjorie Taylor Greene taler mens president Donald Trump lytter på under en kampanje til støtte for kandidater til Senatet 4. januar 2021 Foto: Brynn Anderson / AP

Men Greene er ikke alene om å støtte konspirasjonsteorier blant amerikanske politikere.

Ifølge Media Matters stilte QAnon-tilhengere til valg i minst tolv delstater. Det samme nettstedet har også laget en liste over alle konspirasjonsteoriene Green har støttet og kommentert.

Det nyeste punktet på listen tar for seg hvordan Green etter stormingen av kongressen kalte sine demokratiske kolleger for «fiender av det amerikanske folk» og la til at de ville bli holdt ansvarlig.