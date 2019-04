Dudlodh (9) gravlagt av fortvilte slektninger på Sri Lanka

– Vi er både rystet og sjokkert over at gutten vår ble drept av terror.

Onkelen til niåringen forteller at de er katolikker og at han selv ikke var på den skjebnesvangre gudstjenesten første påskedag.

Han hørte smellet hjemmefra og måtte finne ut hva som hadde skjedd.

Han sier at han måtte sjekke nyheter på Facebook, og skjønte da at terroren hadde rammet deres kirke – St. Sebastian i Negombo.

Ofre etter terroraksjonen på Sri Lanka begraves Du trenger javascript for å se video.

45 barn terrordrept

– Vi løp til kirken for å finne gutten som hadde dratt dit sammen med moren og bestemoren. Vi så mange mennesker døde på gulvet, sier onkelen Randula Fernando.

– Gutten fant vi ikke i kirken, og dro videre til sykehuset. Der fant vi gutten vår død. Moren hans er fortsatt på sykehuset og kritisk skadet, sier han.

Det var tungt for onkelen Randula Fernando å begrave niåringen som ble drept av terror. Foto: Gunnar Bratthammer

Ifølge Reuters var det 45 barn blant de 321 drepte i terrorangrepene på Sri Lanka.

Tirsdag var det flere massebegravelser på de stedene som ble rammet av terroren. Det var i byene Negombo og Colombo de fleste selvmordsaksjonene ble utført.

På denne gravplassen i Negombo ble 22 mennesker gravlagt i dag. Foto: Gunnar Bratthammer

Sørger i hvitt

– Dudlodh var en sprudlende gutt som hadde stor kunnskapstørst. Han spurte stadig om å få nye bøker og lydbøker, og han sa ofte han gjerne ville studere når han ble stor, forteller onkelen.

Han sier at niåringen Dudlodh likte svært godt å leke med sin bror og søster og var en uskyldig gutt.

Fortvilte slektninger måtte begrave sine døde på Sri Lanka i dag. Mange barn var blant de som drepte. Foto: Gunnar Bratthammer

De sørger i hvitt på Sri Lanka i dag og under begravelsen hadde alle på seg hvite klær. Gatene i nabolaget rundt den katolske kirken er drapert i hvitt.

I St. Sebastian-kirken i Negombo ble 100 mennesker drept. På begravelsesdagen vaier sorgtunge hvite flagg og hvite vimpler ved husene i nærheten.

Ofre etter terroraksjonen på Sri Lanka begraves Du trenger javascript for å se video.

Mange pågrepet

Over 40 mistenkte er pågrepet, alle ifølge politiet srilankere. Identiteten deres er ikke kjent.

Terrorgruppen IS gikk i dag ut og sa at de står bak angrepet, uten at de la frem bevis som støtter dette.

Myndighetene i Colombo har anklaget den lokale islamistgruppa Nasjonal Thowheed Jamath (NTJ) som hører til på Sri Lanka, for å stå bak terrorangrepene første påskedag mot flere hoteller og kirker på Sri Lanka.

Nasjonal sørgedag

I dag var det nasjonal sørgedag i landet, der 321 mennesker er drept i en serie med bombeeksplosjoner.

Alvorstyngede barn i begravelse på Sri Lanka i dag. Foto: Gunnar Bratthammer

Srilankiske Sudesh Kolonne mistet også flere i sin nærmeste familie av terrorbombene. Han hørte det kraftige smellet og løp inn i kirken der han fant både sin datter og kone drept.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå. Jeg bare så datteren min på gulvet og prøvde å løfte henne opp. Og der lå min kone også død ved siden av. Dette er slutten på historien, at både min datter og min kone er døde.

Sudesh Kolonne mistet flere nære slektninger i terrorangrepet på Sri Lanka i påsken.

Den foreløpige etterforskningen viser at det som skjedde søndag, var hevn for angrepet mot muslimer i Christchurch på New Zealand i mars, sa Sri Lankas forsvarsminister Ruwan Wijewardene, uten å gi ytterligere informasjon.