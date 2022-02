Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I USA er isolasjonstiden nå fem dager, og eksperter advarer om at det er alt for kort tid. De mener at en stor andel går ut av isolasjonen når de fortsatt kan smitte andre.

– Dette er en farlig praksis, skriver epidemiologen Michael Mina på Twitter. Han referer til en studie han har gjennomført. 40 prosent av en gruppe helsearbeidere som gikk ut av isolasjon på dag fem testet positivt på hurtigtest.

En annen studie, fra Imperial College, konkluderer med at deres resultater støtter en isolasjonsperiode på ti dager.

ADVARER: Forskeren Michael Mina anbefaler alle å teste seg med hurtigtest når isolasjonstiden er over. Foto: eMed

Mina har gjennom pandemien vært en pådriver for å bruke hurtigtester. Nå arbeider han for et firma som driver med koronatesting. Mina mener løsningen er at folk tester seg etter endt isolasjon for å se om de fortsatt bærer smitte.

Ikke krav her

I Norge er du løst fra isolasjon fire døgn etter symptomstart eller positiv test dersom du ikke har feber. Har du feber, må du ha vært isolert i fire dager og vært feberfri i ett døgn før du kan gå ut i samfunnet igjen.

Det er ikke krav om å teste seg ut av isolasjon. Det er heller ikke krav om at andre symptomer enn feberen skal ha gitt seg.

IKKE SÅ FARLIG: Forsker Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo mener at isolasjonstiden sørger far at du er inne når du skiller urt mest virus. Foto: Universitetet i Oslo

– Det er en kalkulert risiko. Vi har ikke ambisjon om å slå ned smitten. Det fire dager i isolasjon gjør, er holde deg vekk fra andre når du er mest smittsom, sier immunolog Anne Spurkland ved Universitett i Oslo.

Må ikke koste for mye

– Det er kost/nytte beregninger som ligger bak dette, opplyser lege Joakim Øverbø ved Folkehelseinstituttet.

Han sier det er en risiko for at folk fortsatt er smitteførende ved avslutning av isolasjonen, men at selve isolasjonen er en belastning for både den smittede og samfunnet.

– Sannsynligvis er du langt mindre smittsom etter fire dager i isolasjon. Mange vil være over sin smittsomme periode, og de som ikke er det vil være mindre smittsomme slik at risikoen for massesmittehendelser er lav, legger Øverbø til.

FALLER RASKT: Lege Joakim Øverbø ved Folkehelseinstituttet mener det er viktig å veie faren for litt smitte opp mot ulempen med å ha lang isolasjonstid. Foto: Privat

Bruke sunn fornuft

Hurtigtester er ikke konstruert for å kunne fortelle deg hvor mye smitte du har. Det er likevel god grunn til å tro at de kan gi en indikasjon.

– Kommer streken raskt, og den blir tykk, så kan du anta at du har fisket ut mye virus med pinnen, sier Spurkeland.

Dersom du får en slik rask hurtigtest når du kan gå ut av isolasjon, er det derfor grunn til å tro at du fortsatt er temmelig smitteførende.

RASKT ER UGREIT: Dukker streken opp innen noen sekunder og blir den kraftig farget, så har du mye virus og kan være temmelig smitteførende. Foto: NRK

– Positiv hurtigtest i starten av infeksjonen er et godt tegn på at du er smittsom. Denne sammenhengen er sannsynligvis svakere senere i forløpet. Et godt råd kan være at du er varsom med kontakt med spesielt sårbare individer de første dagene etter endt isolasjon. At du bruker munnbind, foreslår Øverbø.