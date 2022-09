Dronningens dødsårsak kan forbli hemmelig

Dronning Elizabeth døde torsdag, 96 år gammel. Hennes 70 år lange regjeringstid er den lengste i britisk historie.

Dødsfallet kom brått på. Det ble annonsert bare noen timer etter at slottets egne leger uttrykte sin bekymring for første gang.

Det har ikke kommet noen offisiell dødsattest. Hva som vil stå i den er høyst usikkert, mener historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen.

Dronningen sammen med sønnen Charles i juni 2022. Foto: JANE BARLOW / AFP

– De har holdt kortene tett til brystet, og også prøvd å skjule at dronningen har vært på sykehus. Jeg tror det handler om respekt for privatlivet og privatsfæren. Men samtidig, når man er statsoverhode så blir dette også ofte et offentlig anliggende, sier han til NRK.

Sjelden syk

Ifølge The Guardian ble dronningens helse omtalt som «robust» gjennom store deler av den lange regjeringstiden.

Det var først de to siste årene at man kunne begynne å se en merkbar forverring av helsen, uten at kongehuset har innrømmet det, skriver avisa.

I det inneværende året har dronningen droppet flere arrangementer. I mars i år deltok hun på sitt første store offentlige arrangement siden 2021.

På tur utenfor Windsor Castle i 2016. Foto: HANDOUT / Reuters

I mai i år måtte hun avlyse åpningen av det britiske parlamentet. Årsaken var «periodevise problemer med å bevege seg», opplyste det britiske hoffet.

Dette var tredje gangen hun ikke kunne komme. De andre gangene hun meldte avbud var i 1959 og 1963, fordi hun var gravid.

Dette er dronningens sykmeldinger de to siste årene Ekspandér faktaboks April 2021 dør hennes ektemann, prins Philip. Dronningen tar fire dager fri fra sine kongelige plikter for å sørge.

dør hennes ektemann, prins Philip. Dronningen tar fire dager fri fra sine kongelige plikter for å sørge. Oktober 2021 blir hun innlagt natten over på sykehuset, og får råd av sine leger om å hvile i noen dager. Sky News melder at det ikke ble gitt noen spesifikk begrunnelse, annet enn helsemessige årsaker. Det blir til at hun hviler i en uke.

blir hun innlagt natten over på sykehuset, og får råd av sine leger om å hvile i noen dager. Sky News melder at det ikke ble gitt noen spesifikk begrunnelse, annet enn helsemessige årsaker. Det blir til at hun hviler i en uke. Sent i oktober 2021 blir hun igjen innlagt over natten, og blir bedt om å hvile i hele to uker. Denne måneden skal hun også ha begynt å bruke sin avdøde manns gåstokk, ifølge Town and Country.

blir hun igjen innlagt over natten, og blir bedt om å hvile i hele to uker. Denne måneden skal hun også ha begynt å bruke sin avdøde manns gåstokk, ifølge Town and Country. November 2021 skal hun delta på en minnemarkering for falne britiske soldater, men avlyser på grunn av kink i ryggen. Hun gjenopptar pliktene sine igjen 17. november.

skal hun delta på en minnemarkering for falne britiske soldater, men avlyser på grunn av kink i ryggen. Hun gjenopptar pliktene sine igjen 17. november. Februar 2022 avlyser hun forpliktelser etter å ha blitt koronasyk, men melder bare om milde forkjølelsessymptomer.

avlyser hun forpliktelser etter å ha blitt koronasyk, men melder bare om milde forkjølelsessymptomer. Mars 2022 kan hun ikke være til stede på markeringen av den årlige Samveldedagen i Westminster Abbey. Dette skulle være hennes første store offentlige oppdrag etter koronasmitten, men i stedet blir det en minnestund for prins Philip.

kan hun ikke være til stede på markeringen av den årlige Samveldedagen i Westminster Abbey. Dette skulle være hennes første store offentlige oppdrag etter koronasmitten, men i stedet blir det en minnestund for prins Philip. Mai 2022 går hun glipp av åpningen av det britiske parlamentet, etter å ikke ha vist seg offentlig på to måneder. Dette er første gang hun går glipp av åpningen siden 1963.

går hun glipp av åpningen av det britiske parlamentet, etter å ikke ha vist seg offentlig på to måneder. Dette er første gang hun går glipp av åpningen siden 1963. Juni 2022 uteblir hun fra hesteveddeløpet Epsom Derby fordi hun ikke føler seg i form.

uteblir hun fra hesteveddeløpet Epsom Derby fordi hun ikke føler seg i form. 6. september 2022 må den nye statsministeren Liz Truss reise til Balmoral i Skottland for å insettes av dronningen. Elizabeth har tidligere tatt imot alle nye statsministre i enten Buckingham Palace eller på slottet Windsor.

må den nye statsministeren Liz Truss reise til Balmoral i Skottland for å insettes av dronningen. Elizabeth har tidligere tatt imot alle nye statsministre i enten Buckingham Palace eller på slottet Windsor. 7. september 2022 avlyser hun et møte med sine rådgivere etter råd fra legene, som har anbefalt henne å hvile.

avlyser hun et møte med sine rådgivere etter råd fra legene, som har anbefalt henne å hvile. 8. september 2022 sier slottets egne leger at de er bekymret for dronningens helse, offentlig for første gang. Noen timer senere kommer beskjeden om at hun er død.

(Kilder: siterte aviser og NTB)

Et år siden Philips død

I april 2021 døde hennes ektemann Prins Philip, 99 år gammel. Også i forbindelse med prinsens død var kongehuset tilbakeholdne med detaljer.

– Kongehuset har alltid vært tilbakeholdne, og de gir aldri opplysninger om medlemmenes helsesituasjon. De ga f.eks. ikke mer informasjon enn de måtte da prins Philip ble innlagt på sykehus før han døde.

Dronning Elizabeth og prins Philip fotografert sammen. Foto: ALASTAIR GRANT / AFP

– I prins Philips’ dødsattest står det skrevet at han døde av «old age», alderdomssvekkelse, sier Norén Isaksen.

Hva som blir offentlig kjent om dronningens død, gjenstår det å se.