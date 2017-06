Dronningen kom til Westminster i vanlig bil og uten prins Philip

Symboltung pomp og prakt preger vanligvis parlamentet i Westminster under dronningens trontale. Men ikke i år.

Dronningen kom kjørende i bil fra Buckingham Palace og ikke i den forgylte hestevognen som har vært tradisjonen siden starten i 1852.

Det var heller ingen kongelig prosesjon med 120 ryttere til hest som det pleier. Og dronningen har på seg en vanlig kjole, framfor den med den lange røde og hvite kappen som slepes opp midtgangen i Westminster.

Dronningen hadde heller ikke på seg kronen med 3000 diamanter, men bare en blå kjole og en blå hatt.

Kronen med 3000 diamanter ble båret inn i Westminster, men dronningen brukte den ikke under trontalen. Foto: Toby Melville / AP

Årsaken skal være at det ikke ble tid til å planlegge seremonien og øve med alle hestene. Valget ble i all hast utlyst i april og holdt 8. juni.

Dårlig tid var også grunnen i 1974, som er den ene gangen tidligere i historien der de kongelige kom i bil framfor i hesteprosesjon.

Representantene tar plass i Overhuset foran trontalen til dronning Elizabeth. Men denne gangen kom dronningen i vanlig bil, i vanglig kjole og uten kronen på hodet. Foto: Carl Court / AFP

Prins Philip er lagt inn på sykehus, men er i «godt humør»

I år var det og en annen stor forandring. Dronningen kom med sønnen Charles ved sin side. Prins Philip, hertugen av Edinburgh og dronning Elizabeths ektemann, er innlagt på sykehus. Prinsen ble innlagt på sykehus for observasjon i går kveld på grunn av en infeksjon.

Dronning Elizabeth II og Prins Philip under markeringen av dronningens 91-årsdag 17. juni. Markeringen var nedtonet på grunn av terrorangrepene og brannen i London. Foto: Chris J Ratcliffe / AFP

Prinsen skal ifølge Buckingham Palace være «i godt humør, men han er lei seg for at han ikke kan være med i Parlamentet», heter det i kunngjøringen.

Den 96 år gamle prinsen har hatt noen helseproblemer de siste årene, blant annet hjerteproblemer.

Trontaleseremonien har vært noenlunde like siden starten i 1852. Se og hør hvordan det vanligvis gjøres. Denne er fra 2010, da dronningen kom til hest og bar full krone og kappe. Du trenger javascript for å se video. Trontaleseremonien har vært noenlunde like siden starten i 1852. Se og hør hvordan det vanligvis gjøres. Denne er fra 2010, da dronningen kom til hest og bar full krone og kappe.

Storbritannia i krise

Samtidig er det klart at dronning Elizabeths tale i parlamentet holdes for et Storbritannia i krise og derfor er mer spennende enn på mange år.

Her er fire grunner til det:

70 mennesker er rammet i terrorangrep i 2017. Branntragedien i Kensington i London stiller spørsmål ved om hvordan kommunene tar vare på innvandrere og sosialklienter. Statsminister Theresa May og det Konservative regjeringspartiet er svekket etter valget 8. juni og mange spør seg hvor lenge hun blir sittende. Forhandlingene om skilsmissen med EU er så vidt kommet i gang denne uken og det skaper usikkerhet for Storbritannias økonomiske framtid.

Folk minnes ofrene for brannkatastrofen i Kensington. Dronningens trontale onsdag kommer i en tid der Storbritannia preges av etterspillet etter brannen og de mange terrorangrepene de siste månedene. Foto: Tolga Akmen / AFP

Dronningen sa ikke noe spesielt om det som har rammet Storbritannia de siste månedene, men listet opp noen ting som regjeringen vil gjøre i forbindelse med terroren i Manchester og London, men også i etterkant av brannen i London.

En ny antiterror-strategi skal utarbeides

Et program for å hindre ekstremisme i samfunnet og på internett

Straffenivået for terrorisme skal gjennomgås

Brannen i Kensington blir gjenstand for en full etterforskning og gjennomgang og ofrene skal sikres varig støtte

Populær dronning – upopulær statsminister

91 år gamle dronning Elizabeth har stått fram som en samlende figur for britene etter storbrannen i London og terrorangrepene som har kostet mange menneskeliv de siste månedene. Hun har besøkt de overlevende etter brannen i London og hun har besøkt terrorofre på sykehus.

Dronning Elizabeth besøkte 16. juni brannfolkene etter branntragedien i London. Foto: Dominic Lipinski / AFP

Dette står i grell kontrast til statsminister Theresa May, som har fått mye kritikk for at hun ikke møtte ofrene etter brannen i Kensington i forrige uke.

Og for May kommer dette på toppen av et katastrofalt dårlig valg 8. juni, der hennes parti De konservative gamblet og tapte sin majoritet i parlamentet.

Dronning Elizabeth besøkte 16. juni pårørende etter branntragedien i London noe hun ble hyllet for i britiske medier. Foto: Dominic Lipinski / AFP

De konservative strever fortsatt med å få til en samarbeidsavtale med Det demokratiske Unionistpartiet i Nord-Irland, som fikk ti seter i parlamentet etter valget, og som skal sikre en styringsdyktig regjering de neste årene.

«Dronningens tale» er allerede avlyst for neste år

Dronning Elizabeth har ikke skrevet talen hun holdt selv, selv om hun refererer til «sin regjering». Det er det regjeringen som har gjort. Denne gangen har de like godt skrevet den for de neste to år. Så neste år blir det ingen "Dronningens tale".

Bakgrunnen er Brexit-forhandlingene, som er ment å ta to år – og det er Brexit som får størst oppmerksomhet i talen.

En hardt presset statsminister Theresa May forlater moskeen i Finsbury Park i London, som ble rammet av et terrorangrep. May fikk mye kritikk for å ha latt være å besøke ofrene for brannen i Kensington. Foto: Hannah Mckay / Reuters

Sittende på en trone av gull, så varslet dronningen at Brexit blir den aller viktigste saken.

– Min regjerings viktigste oppgave er å sikre en god avtale ettersom landet skal forlate EU, og den vil jobbe for å skape en så bred enighet som mulig for den, sa dronning Elizabeth.