Dronningen erkjenner «humpete» år for Storbritannia

Dronning Elizabeths årlige juletale blir sendt på BBC klokken 16 første juledag.

Talen er spilt inn på forhånd, og BBC skriver at hennes valg av ord kommer til å føre til spekulasjoner om hva hun referer til.

I talen viser hun til Jesu liv og viktigheten av forsoning.

Dronningen sier at små steg «tatt i tro og håp» kan overvinne store og langvarige forskjeller og splittelser, og oppnå harmoni og forståelse.

– Veien dit er selvsagt ikke alltid jevn, og kan til tider i år ha føltes ganske humpete. Men små steg kan gjøre en verden av forskjell, sier hun ifølge BBC.

Kan peke på Brexit-debatten

En tolkning av ordvalget kan være at dette er dronningens beskjed til landet om å prøve å komme seg videre fra Brexit-debatten.

Men med et «humpete» år kan hun også referere til en rekke personlige hendelser som berører kongefamilien, ifølge BBC.

I løpet av 2019 har dronning Elizabeths ektemann, prins Philip (98) vært utsatt for en bilulykke, hertugen og hertuginnen av Sussex har fortalt om utfordringene ved å være i offentlighetens lys og tok en pause fra sine rojale plikter.

Kontroversene rundt prins Andrew og hans koblinger til overgrepsdømte Jeffrey Epstein har berørt kongefamilien sterkt, og i tillegg forrige ukes sykehusinnleggelse av prins Philip.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Var ikke fornøyd med året 1992

Det er mange som husker dronning Elizabeths tale i 1992. Også den gangen avslørte hun at hun ikke var særlig fornøyd med året som hadde gått.

Hun beskrev det siste årets hendelser på latin som «annus horribilis», som betyr «et fryktelig år»

«Dette er ikke et år jeg skal se tilbake på med ufortynnet glede», sa hun den gangen.

Det var blant annet i 1992 at tronarvingen prins Charles og prinsesse Diana separerte seg.

Prinsesse Diana og prins Charles giftet seg i 1981, men i 1992 ble de separert. Foto: AP Photo file

Håper prins Philip (98) kan feire jul

Dronningen håper at hun gjenforenes med prins Philip snarlig, og sier at hun håper han er i god nok form til å tilbringe julen sammen med dem.

Prins Philip er fortsatt innlagt på sykehus i London for observasjon og behandling for en tidligere tilstand, som et «føre var-tiltak», opplyste Buckingham Palace forrige uke.

– Han blir godt ivaretatt ved sykehuset. Det er alt vi vet for øyeblikket, sa prins Charles mandag.