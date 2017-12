Dronning Margrethe oppfordrer danskene til å gjøre noe «unyttig»

På forhånd var det store spekulasjoner rundt spørsmålet om den danske dronningen skulle annonsere at hun ville overlate tronen til sin eldste sønn, kronprins Fredrik. Den beskjeden kom aldri.

Den danske dronningens nyttårstale sendes direkte, i motsetning til den norske kongens tale, som sendes i opprtak. Det har hun gjort hver eneste nyttårsaften siden 1972 da hun besteg tronen.

Dronningen som er 77 år gammel, innledet årets tale med å si at tiden går stadig fortere når man blir eldre. Hun sa at mye er forandret i Danmark, men at grunntonen og verdiene er de samme.

Hun understreket at familien er dem som står de fleste nærmest, men at landet også trenger dem som kommer til Danmark med bakgrunn fra fremmede land.

– Folk er forskjellige, men ingen er finere enn andre. Vi trenger alle, understreket hun.

– Gjør noe unyttig!

Dronning Margrethe oppfordret danskene til innimellom å gjøre noe «unyttig», som å gå en tur, lytte til musikk eller se en TV-serie.

– Selv liker jeg å ha noe mellom hendene, som et sytøy, en skisseblokk, noe med farger, sa hun.

– Det er viktig med noe som nærer tankene.

Dronningen holdt sin 46. nyttårstale fra mottakelsesrommet på Amalienborg slott i København. Skrivebordet hennes var prydet av to tupilakker, som er grønlandske figurer som skal beskytte eieren mot fiender. Tupilakk betyr forfedrenes sjel.

Laster Instagram-innhold For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Hilste til dansker i eksil

Dronning Margrethe hilste også til innbyggerne på Færøyene og Grønland, hvor hun sa at naturen hadde gjort stort inntrykk både på henne og resten av den kongelige familie.

Hun snakket også til den danske minoriteten nord i Tyskland, og sa at trofastheten til dansker i eksil hadde rørt henne.

Dronning Margrethe priste også alle dem som er på vakt på sykehus, brannvesen og andre nødetater, og hun hilste til danske styrker i Mali, Afghanistan og i Irak.

Takket for sympati

– Det har ikke vært et lett år for meg og min familie, sa dronningen, og henviste til prins Henriks (83) sykdom.

Han ble i september diagnostisert med demens. Før det hadde han kommet med en rekke oppsiktsvekkende meldinger til offentligheten, blant annet at han ikke ville gravlegges ved siden av dronningen i Roskilde domkirke, når den tid kommer.

Dronningen sa at sympatien som familien var møtt med, hadde rørt henne.

– Livet går opp og ned, det viktigste er at vi har mennesker som står oss nær, sa hun, og hilste spesielt til dem som har hatt tunge stunder og til dem som sitter alene på nyttårsaften.

Dronningen avsluttet talen med å ønske danskene et godt nytt år, med håp om at det vil bringe håp og glede.