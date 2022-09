Dronning Elizabeths hunder har fått nye eiere

Da dronning Elizabeth døde torsdag, ble brått hennes fire hunder herreløse.

Dronningen hadde to corgier, én dorgi (blanding av dachs og corgi) og en cocker spaniel på sine siste dager.

Overtar hundene

Prins Andrew som i januar ble strippet for alle ærestitler og kongelige plikter, skal nå overta de to corgiene sammen med ekskonen Sarah. Hundene skal bo på Royal Lodge i Windsor, som har et stort utendørsområde. Det bekrefter en talsperson for prinsen overfor The Guardian.

Det var Andrew som ga de to corgiene Muick and Sandy i gave til moren etter prins Philips død i fjor sommer.

Hvilken skjebne som venter dorgien Candy og cocker spanielen Lissy, er foreløpig ikke kjent.

Bet hoff og gjester

Prinsesse Elizabeth på luftetur med en av familiens corgier i 1936. Foto: AP

Foruten hanske og håndveske, var de kortbeinte walisiske gjeterhundene fast inventar der dronningen sto og gikk.

Corgi var hennes foretrukne rase, allerede fra barnsben av.

Som sjuåring i 1933 uttrykte den daværende prinsessen til sine foreldre at hun ville ha en liten hund, skriver BBC.

Faren prins Georg oppfylte datterens ønske og gikk til anskaffelse av en corgi-valp fra en oppdretter i Wales.

Welsh corgi pembroke Ekspandér faktaboks Welsh corgi pembroke er en gjeterhund som opprinnelig stammer fra Wales.

Den ble gjort til rase i 1928.

Hunden er en hasegjeter, en som napper kyrne i hasene for å få dem til å gå dit den vil. Når så kyrne sparker for å bli kvitt plageånden, smetter den unna på sine korte ben.

Ordet corgi er sammensatt av de walisiske ordene cor, som betyr dverg, og ci, som betyr hund. (Kilde: Store norske leksikon/Wikipedia)

Hundens offisielle navn var Rozavel Golden Eagle, men den fikk raskt kallenavnet Dookie etter eieren (Duke of York/Hertugen av York).

Kongefamiliens nyeste tilskudd klarte ikke leve opp til verdigheten man burde forvente av rojale. Dookie glefset etter og bet både besøkende og hoffansatte.

I 1936 fikk Dookie selskap av artsfrenden Jane.

Dyrekirkegård

Da prinsessen fylte 18 i 1944 ble Susan en del av livet hennes. Dette ble hennes første helt egne corgi.

Susan ble en høyt elsket hund, og selv om også hun tok en bit av de ansatte ved hoffet, ble hun æret med begravelse på den kongelige dyrekirkegården i Sandringham.

Corgier kom og gikk de kongelige gemakker i årene som fulgte. Innimellom generasjonene dukket det også opp en håndfull av blandingsrasen Dorgi, en miks av corgi og dachs.

Dronning Elizabeth i 1959 sammen med Susan som hun fikk til 18-årsdagen. Foto: - / AFP

30 corgier

I 2018 døde Willow som var den siste etterkommeren av dronningens første hund Susan.

En gjennomgang BBC har gjort viser at dronningen eide over 30 corgier gjennom livet.

Der hun gikk, fulgte hundene etter. Enten det var i helikopter, tog eller i limousin.

Selv om Buckingham Palace hadde 775 rom til rådighet, var det i dronningens private leilighet de sov.

Helt frem til noen måneder før sin død, var dronningen på daglige lufteturer sine elskede corgier. Prins Andrew og ekskona Sarah Ferguson har hatt ansvaret for hundene den siste tiden, og tar altså nå over på fulltid.

Om kong Charles har planer om å fullføre hundetradisjonen, er ikke kjent. Men hans far prins Philip skal angivelig ha vært lunken til konas fascinasjon for hunder.

– Fordømte bikkjer. Hvorfor må du ha så mange av dem?, skal prinsen ha uttalt, ifølge BBC.

RETTELSE: I den første versjonen av denne artikkelen skrev vi at det var kongehuset som kunngjorde eierskiftet på Instagram. Instagram-kontoen det vises til er ikke knyttet til kongehuset. Derimot var det en talsperson for prins Andrew som bekreftet at han tar over hundene. Rettet 12. september klokken 20.44.