Dronning Elizabeth rørte britene på bursdagen

Dronningens fødselsdag er 21. april, men den britiske dronningen har også en offisiell bursdag, og den feires alltid på en lørdag i juni.

Dette er en lang britisk tradisjon, og skyldes det ustabile været i Storbritannia i april, som er uegnet for storslått parade med militær pomp og prakt.

Dronning Elizabeth II har i forbindelse med bursdagen sin lagt ut en melding på nettsidene til det britiske kongehuset. Den 91 år gamle monarken skriver at fødselsdagen tradisjonelt er en dag for feiring, men at den er preget av dyster stemning i nasjonen i år.

– De siste månedene har landet vært vitne til en rekke forferdelige tragedier. Som nasjon fortsetter vi å reflektere over – og be for alle – som har blitt direkte rammet av disse hendelsene, skriver dronningen.

STORBRANN: Brannen i boligblokken Grenfell Tower begynte natt til onsdag. Det bodde opp mot 600 mennesker i de 120 kommunale leilighetene i den 24 etasjer høye blokken. Foto: Chris Ratcliffe / AFP

Rørt over folks vilje til å hjelpe

Verdens eldste monark uttrykker også at hun ble rørt da hun besøkte terrorofre i Manchester og London.

– Under mine nylige besøk i Manchester og London har jeg blitt dypt rørt av den spontane viljen folk over hele landet viser, til å trøste og støtte dem som har et desperat behov for hjelp.

30 personer er bekreftet omkommet i brannen i den 24 etasjer høye kommunale boligblokken Grenfell Tower.

Brannen startet til natt til onsdag, og ifølge det britiske nyhetsbyrået PA er over 70 mennesker savnet etter den store blokkbrannen.

SAMLET I SORGEN: Dronning Elizabeth II skriver at landet er samlet i sorgen, og at nasjonen er fast bestemt på å støtte alle som må gjenoppbygge livene sine etter å ha lidt fryktelige tap. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP/NTB Scanpix

Tre terrorangrep på tre måneder

Elleve dager tidligere, 3. juni, ble London rammet av et terrorangrep. I alt åtte mennesker ble drept da tre menn først kjørte ned fotgjengere med en bil og deretter gikk til angrep med kniver på London Bridge og Borough Market.

To uker tidligere ble 22 personer drept av en selvmordsbombe etter en konsert i Manchester.

Og to måneder før det igjen ble fire mennesker drept da en mann kjørte en bil inn i en folkemengde på Westminster Bridge. En politimann ble like etterpå knivstukket til døde utenfor Parlamentet.

TERRORANGREP: Åtte mennesker ble drept og 48 ble skadd i terrorangrepet på London Bridge og Borough Market 3. juni i år. Foto: Daniel Sorabji / AFP

– Samlet i sorgen

Avslutningsvis skriver dronningen at landet er samlet i sorgen, og at nasjonen er fast bestemt på å støtte alle som må gjenoppbygge livene sine etter å ha lidt fryktelige tap.

Dronning Elizabeth og prins William besøkte fredag formiddag pårørende og overlevende som ikke lenger har tak over hodet etter brannen.

Statsminister Theresa May har bevilget fem millioner pund, 54 millioner kroner, for å dekke nødvendig hjelp for ofrene.

Fredag kveld samlet rundt 500 sinte demonstranter seg ved rådhuset i Kensington and Chelsea og ved Downing Street, med krav om at May må gå.