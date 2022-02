Det var på tirsdag den 73 år gamle prinsen og den 95 år gamle dronningen sist møtte hverandre, ifølge BBC. Prinsen kan allerede da ha vært smittet med koronaviruset.

Søndag kunne dronning Elizabeth markere at det var 70 år siden hun overtok den britiske tronen.

Dagen før fikk hun servert en spesiallaget kake med platinamonogram, som en forsmak på feiringen av platinajubileet. Den store feiringen er skjøvet til sommeren, men noen utvalgte fra lokalbefolkningen i Sandringham var innbudt til teselskap.

Det er uklart om dronningen møtte noen i familien til en privat markering.

Dronning Elizabeth tar en fornøyd titt på kniven hun satte i jubileumskaken på lørdag 5. januar. Foto: POOL / Reuters

Foreløpig ingen symptomer

Helsen til en av verdens lengst regjerende monarker følges med argusøyne. Da hun overnattet en natt på sykehus i oktober i fjor, skapte det store overskrifter i britiske aviser.

Kildene ved Buckingham Palace sier at situasjonen nå overvåkes ekstra nøye.

Hoffet vil offisielt verken avkrefte eller bekrefte om dronningen er koronasmittet, skriver Daily Mirror. Det vil heller ikke bli gitt løpende oppdateringer om monarkens helse, heter det videre.

Samtidig sier en kilde til britiske medier at dronningen så langt ikke har symptomer som tilsier at hun skulle være smittet av viruset.

Dronningen fikk sin første dose koronavaksine i januar i fjor. For å oppmuntre sine landsmenn til å vaksinere seg, ble den kongelige vaksineringen kunngjort.

Det er antatt at hun også har fått både andre og tredje dose.

Smittet for andre gang

Det var midt på dagen torsdag den første meldingen kom, at prins Charles har testet positivt for covid-19 og har isolert seg.

Dette er andre gang den 73 år gamle prinsen er koronasmittet.

Første gang den britiske tronarvingen fikk påvist covid-19 var i mars 2020. Han hadde ifølge seg selv et mildt sykdomsforløp. Også den neste i arverekken, sønnen prins William, ble smittet omtrent på samme tid.

Prins Charles tok torsdag morgen en rutinemessig koronatest før han skulle reise til Winchester og avduke en statue av den jødisk-britisk kvinnen Licoricia som levde i byen på 1200-tallet.

«I morges testet prins Charles positivt for covid-19 og har gått i karantene. Hans Kongelige Høyhet er svært skuffet over at han ikke kan delta på dagens arrangement i Winchester og vil planlegge et nytt besøk så raskt som mulig», het det i en Twitter-melding fra prinsen offisielle residens.

Noen timere senere kom nyheten om at prinsen en av de siste dagene hadde møtt sin mor.

Ifølge BBC skjedde det på tirsdag, i forbindelse med at prinsen deltok under en ordensutdeling på Windsor Castle, hvor dronningen for tiden oppholder seg.

I offisielle sammenhenger hilser prinsen dronningen med et kyss på hånden og et på kinnet, men smittevernreglene har også preget den britiske kongefamilien de to siste årene.

Mange husker bildet av dronning Elizabeth bokstavelig talt i ensom majestet, da hun skulle ta avskjed med sin ektemann, prins Philip i fjor.

Prins Charles i samtale med finansminister Rishi Sunak og hans kone Akshata Murthy under mottakelsen på British Museum onsdag kveld. Foto: POOL / Reuters

Finansministeren måtte teste seg

Onsdag kveld traff prins Charles både den britiske finansministeren Rishi Sunak og innenriksministeren Priti Patel under et arrangement på British Museum. Der var også den tidligere fotballstjernen Ian Rush, som hadde en prat med prinsen.

Finansministeren har testet seg for sikkerhet skyld og testen var negativ, ifølge en talsmann.

Prins Charles sin kone, Camilla, som var i det kongelige følget onsdag kveld, har også testet negativt.

Mens ektemannen måtte i isolasjon, kunne Camilla, hertuginne av Cornwall, fortsette med sine plikter. Hun dro på besøk til kjøkkenet Nourish Hun, et veldedighetsprosjektet vest i London. Foto: GEOFF PUGH / AFP

Ekteparet opplyste i desember at de hadde tatt sin tredje vaksinedose.