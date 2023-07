Droner skal ha truffet bygninger i Moskva

Mens angrepene pågikk, ble luftrommet over den russiske hovedstaden stengt, ifølge nyhetsbyrået Tass.

Moskva-flyplass ble stengt

Også Vnukovo-flyplassen ble stengt, og flyginger ble omdirigert til andre flyplasser, men ved 5.30-tiden meldte Tass at flytrafikken var i gang igjen. Fly som skulle til Vnukovo ble omdirigert.

En brannmann går blant papirer og knust glass utenfor den skadde kontorblokken i Moskva. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Ifølge nyhetsbyrået AFP opplyser det russiske forsvarsdepartementet at det ble skutt tre ukrainske droner mot byen natt til søndag.

Dette er tredje natt denne uken at den russiske hovedstaden angripes med droner. Natt til fredag ble det meldt om droner som er skutt ned, uten at mennesker eller infrastruktur er skadet. Natt til mandag fikk flere bygninger skader da to ukrainske droner ble stanset over Moskva, ifølge russiske myndigheter.

I vår var det et større droneangrep mot Moskva.

Tass: Sikkerhetsvakt og flere etasjer rammet

Den skadde fasaden til den høye kontorbygningen i Moskva. Foto: STRINGER / Reuters

Moskva-ordfører Sergej Sobjanin opplyser ifølge nyhetsbyrået AFP at to bygninger er rammet.

– Fasaden på to kontorbygg i byen har fått små skader. Det er ingen ofre eller sårede, skriver han på meldingstjenesten Telegram.

Ifølge Tass ble en sikkerhetsvakt skadd i bygningen Oko-2, vest i Moskva. Glassfasaden fra første til fjerde etasje skall være ødelagt, ifølge nyhetsbyråets kilde.

En drone skal også ha rammet et 50-etasjer høyt bygg i IQ-kvartalet, som ligger i det samme området. Resten av bygningen meldes å være evakuert, i tillegg til flere andre bygninger i nærheten.

Putin: Avviser ikke samtaler med Ukraina

I natt holdt Russlands president Vladimir Putin en pressekonferanse der han sa at han ikke avviser å ha samtaler med Ukraina og at både kinesiske og afrikanske initiativ kan gi grunnlag for fred.

Putin kom med uttalelsene etter møtet med afrikanske statsledere i St. Petersburg.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tidligere avvist å delta i fredssamtaler så lenge de russiske styrkene, som invaderte landet i februar i fjor, fortsatt er der.