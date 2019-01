Drone ved Heathrow i London stoppet trafikken

Fly begynte ved 1911 tiden å ta av igjen fra Heathrow flyplass utenfor London. Trafikken hadde da vært stanset i over en time.

Droner som flyr inne i det kontrollerte luftrommet ved en flyplass er en sikkerhetsrisiko. En kollisjon mellom en drone og et passasjerfly kan få store konsekvenser.

Det var denne risikoen som førte til store forstyrrelser i trafikken fra Gatwick i tre dager i forrige måned.

Fly kunne fortsatt lande ved Heathrow, men ifølge Flightradar24, så måtte minst ett fly avbryte landingen da det var rett over rullebanen.

På bakken på flyplassen sto det mange fly som ventet på å ta av. Blant flyene var SAS-ruten SK506 som skulle til København. Klokken 1830 skulle SAS-ruten SK810 ta av for å begynne turen til Oslo. Denne tok av klokken 1954, og får forsinket landingstid ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Flyet kommer først fram klokken 2133.

BRUKTE MILITÆRT UTSTYR: Bildet er tatt ved Gatwick-flyplass da en drone stoppet trafikken. Politiet fikk da bistand fra forsvaret. Foto: BEN STANSALL / AFP

Ikke bekreftet sett

I meldingene fra flyplassen ble det ikke bekreftet at en drone var sett.

– På grunn av sikkerheten har vi stanset avgangene mens vi undersøker, vi beklager ulempene dette påfører passasjerene, skrev flyplassen.

Det skulle ha kommet meldinger om at en drone var sett. Britisk politi meldte at de undersøkte dette etter at de fikk varsling klokken 1805 norsk tid.

Heathrow er den travleste flyplassen i Europa, og alle forstyrrelser får store konsekvenser for lufttrafikken. På grunn av at fly ikke kommer i luften fra flyplassen, så fører det også til forsinkelser ved andre flyplasser. De får ikke flyene som skal brukes på senere ruter.

Kan kopiere Gatwick

Britiske medier spekulerer i om det kan dreie seg om en eller flere personer som vil kopiere det som skjedde på Gatwick-flyplassen før jul.

Da ble hele 140.000 passasjerer rammet av det politiet og flyplassen fryktet var en drone, som kan skape alvorlige problemer for fly og med et potensielt dødelig utfall.

Nye og strengere regler

Kaoset som oppstod på Gatwick har ført til at sikkerheten rundt drone flyvning har blitt ytterligere skjerpet.

Samferdselsminister Chris Grayling har foreslått at det skal være en sikkerhetssone på 5 kilometer rundt flyplasser. De som vil fly droner som veier mer enn 250 gram må ta sertifikat.