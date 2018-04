Dro på skytebanen før YouTube-skytingen

Nasim Aghdam, kvinnen som er mistenkt for YouTube-skytingen i California tirsdag, skal ha dratt til en skytebane før hun tok seg inn på YouTubes område. Det sier politisjef Ed Barberini til nyhetsbyrået AP.

Politisjef Ed Barberini sier kvinnen hadde en 9 mm pistol, og politiet mener at de sårede var på feil sted til feil tid. Foto: Jeff Chiu / AP

Han sier at 39-årige Nasim Najafi Aghdam hadde en 9 mm pistol, og politiet mener at de sårede var på feil sted til feil tid.

– Vi har identifisert at motivasjonen hennes var sinne mot kanalen. Det er ingenting som indikerer at hun hadde pekt ut ofrene, sier Barberini.

– Kom og ta meg!

YouTube-ansatt Dianna Arnspiger sier til AP at hun var på bygningens andre etasje da hun hørte skudd. Hun løp til et vindu og så Aghdam utenfor.

– Det så en kvinne som skjøt. Jeg ropte «hun skyter», og alle begynte å løpe, sier Arnspiger.

Hun og andre gjemte seg i et konferanserom i en time, mens flere ansatte ringte nødnummeret.

YouTube-ansatt Zach Vorhies sier at han var på skrivebordet sitt på andre etasje i en av bygningene da brannalarmen gikk av.

– Jeg hørte hun rope «kom og ta meg». Alle kan få tilgang til uteplassen uten sikkerhetskontroll i arbeidstiden, sier han.

YouTube-ansatte ble eskortert inn i bygningen onsdag av politiet. Foto: Jeff Chiu / AP

Nevnte ikke voldshandling

Kvinnen skal ha kommet seg inn på YouTubes område gjennom en garasje, opplyser politisjefen.

Kvinnens far sierat han mandag meldte sin datter savnet fordi han ikke hadde klart å få kontakt med henne på telefonen på to dager. Det var etter dette at faren skal ha advart politiet om at hun muligens ville oppsøke YouTube-hovedkvarteret.

På sosiale medier onsdag, skrev Mountain View-politiet at politimenn snakket med familien hennes to ganger.

– De nevnte ikke noe om potensielle voldshandlinger, skriver politet.

Brent Andrew, talsperson ved San Francisco General Hospital, bekrefter at de har behandlet tre skuddofre, to kvinner på 27 og 32 år og en 36 år gammel mann. Tilstanden skal ifølge kanalen være alvorlig for mannen, mens en av kvinnene er alvorlig skadd. Den siste kvinnen har lettere skader.