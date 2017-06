Drepte IS-kriger fra rekordavstand

Aldri før har en skarpskytter drept en motstander i felt på så langt hold, melder den canadiske avisen Globe and Mail. Den forrige rekorden ble satt i 2009, da en britisk skarpskytter traff en talibankriger på 2,5 kilometers hold.

Skuddet som ble avfyrt mot IS-krigeren var dødelig. Dette gjør at den canadiske skarpskytteren foreløpig har satt en noe spesiell verdensrekord med det som canadiske medier omtaler som "the longest confirmed kill shot in military history". Det tok mindre enn 10 sekunder fra skuddet ble avfyrt til det traff og drepte IS-krigeren.

Våpenet som ble brukt var en McMillan TAC-50, som er standardvåpenet til canadiske skarpskyttere. At skuddet var dødelig hevder de canadiske spesialstyrkene er dokumentert gjennom et videoopptak.

Den canadiske skytteren er ikke identifisert, men er tilknyttet en enhet i spesialstyrkene som kjemper mot IS i Irak. Hendelsen fant sted i mai. Skytteren hadde fordelen av en forhøyet posisjon og jobbet sammen med observatør som hjalp ham med å finne målet.

Skarpskyttere sparer sivile liv

– Det aktuelle skuddet forstyrret faktisk et angrep fra Daesh mot irakiske sikkerhetsstyrker, opplyser en militærkilde. Daesh er den arabiske betegnelsen for ekstremistgruppen IS.

De canadiske spesialstyrkene deltok som en støtte for irakiske styrker under en operasjon mot terrorgruppen IS i Nord-Irak.

– I stedet for å bruke en bombe og risikere at sivile i området blir drept, er dette en svært presis maktbruk. På grunn av den store avstanden hadde IS-krigeren ingen anelse om hva som var i ferd med å skje, hevder talspersonen for det canadiske forsvaret.

Canadiske soldater har deltatt i en rekke internasjonale oppdrag og er fryktet for sine skarpskyttere. Dette bildet er fra Afghanistan under Operasjon Anaconda i 2002. Foto: GREGORY BULL / AP

Canadierne er fryktet

Canadiske skarpskyttere har også tidligere utmerket seg under stridshandlinger. I mars 2002 drepte den 25-årige korporal Rob Furlong en talibankriger på 2,43 kilometers avstand under Operasjon Anaconda i den afghanske Paktia-provinsen øst i landet. Noen uker tidligere hadde hans kollega, Arron Perry, drept en talibankriger på 2,31 kilometers avstand under den samme operasjonen.

En skarpskytter fra de amerikanskledete styrkene under Operasjon Anaconda i mars 2002. Foto: ADAM BUTLER / AP

Siden Vietnamkrigen er det kun de tre canadierne, en amerikansk og en britisk skarpskytter som med håndvåpen har drept fiender på avstander over 2,3 kilometer.