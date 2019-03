NRK møtte Mohammeds venn i begravelsen. Amjad al Horokly (17) forteller at de begynte sin protest langs gjerdet natt til lørdag.

Amjad al Horokly ved graven til Mohammed Saad i Gaza Foto: Kristin Solberg

– Vi så to soldater, en kvinne og en mann. Kvinnen skjøt mot Mohammed, og han falt. Det kom blod ut av munnen hans, og han var død. Før Mohammed døde, sang han om å bli martyr. Jeg kan ennå ikke tro det. Det å miste en venn er som et mareritt, sier Amjad al Horokly til NRK.

Ifølge det israelske hæren ble Mohammed Saad truffet av splinter som ble forårsaket av israelsk beskytning av området.

Mohammeds far, Jihad Saad, sier at Mohammed var en god mann, en som alle i nabolaget elsket.

Jihad Saad i sønnens begravelse i Gaza Foto: kristin solberg / nrk

– Han er blitt beskutt også tre ganger tidligere fordi han har dratt til grensen for å forsvare sitt land. Vi kan ikke bare sitte hjemme og vente, sier Jihad Saad som la til at han etter begravelsen skulle tilbake til grensen og fortsette protestene.

En anonym kilde ved et sykehus i Gaza sier til AP at Mohammed Saad var medlem av en gruppe som brente bildekk, brukte laser og detonerte eksplosiver, for å forstyrre israelske soldater og forstyrre beboere på den israelske siden av grensen.

Mange tusen protesterer

Gazas helsemyndigheter opplyste lørdag ettermiddag at 17 år gamle Adham Amara også er blitt drept under protestene. Det skjedde i en av protestleirene øst for Gaza. Minst 33 palestinere er såret etter å ha blitt beskutt under protestene.

Det har vært store markeringer mot blokaden av Gazastripen med titusener av demonstranter flere steder langs grensa. Israelske myndigheter har anslått antallet til 40 000.

I dag er det ett år siden palestinerne begynte med sine ukentlige protester. Siden er rundt 250 palestinere drept. deriblant barn, helsearbeidere og journalister. En FN-gransking kritiserer Israels håndtering av protestene, og kaller det mulige for mulige krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Israel avviser kritikken.

Hedaya Sersawy protesterer langs grensebarrieren. Foto: Kristin Solberg / nrk

En av ungdommene som protesterer er Hedaya Sersawy som sier at de drar mot grensen for å kjempe for at de skal få tilbake sitt land. Hun er ikke redd for de israelske soldatene:

– Vi er ikke redde for dem. De er feige og vi kommer ikke til å avslutte protestene før de har avsluttet okkupasjonen, sier Hedaya Sersawy, til NRK.

Raketter og luftangrep

De siste uken har det vært eskalert vold mellom Israel og Hamas. Flere raketter er skutt fra Gaza-stripen og israelerne har utført flere luftangrep. NRK har sett det som er restene av et hjem i Gaza by, fullstendig ødelagt etter et flyangrep.

Ayman al Shaqaq med sønnen på armen. Huset han bodde i ble helt ødelagt. Foto: George Kurian / NRK

– Vi fikk en telefon fra den israelske hæren før angrepet. De ba oss om å evakuere, sier Ayman al Shaqaq. Han mistet huset og alt han eide. Han står med sønnen på armen og forteller hva som skjedde:

– Sønnen min var vettskremt. Han gråt og skrek. Luftangrepet fikk steiner til å falle fra huset.

Shaqaq sier han løp ut på gata med sønnen:

– Jeg fant ikke noe tilfluktssted, så jeg dekket ham med kroppen min for å beskytte ham.

Det var ni familier som bodde i en bygning like ved det som skal ha vært ett av Hamas' etterretningskontor. Nå er de hjemløse.

På NRKs spørsmål, svarer den israelske hæren at det var Hamas-aktivitet i bygningen. Det avviser beboerne blankt overfor NRK.

Det er bare ruiner igjen av huset til Ayman al Shaqaq Foto: Kristin Solberg / NRK

Egyptiske forhandlere har reist frem og tilbake mellom Israel og Gaza de siste dagene. De har forsøkt å få Hamas til å tone ned protestene.

Hamas har forpliktet seg til å holde menneskemassene i trygg avstand fra grensen, skriver AP. Imens forsøker de egyptiske forhandlerne å få til en ny våpenhvile mellom Hamas og Israel.