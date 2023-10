Drapstrusler etter «Debatten»-sending

Det er krig i Midtøsten. Det er tilnærmet krig i kommentarfeltene. Og deltakerne i «Debatten» på NRK tirsdag kveld har opplevd kraftig skyts i etterkant.

De forteller om både drapstrusler og henvisninger til andre verdenskrig og Adolf Hitler.

Også støttemeldinger

Det var steile fronter mellom de ulike bordene under «Debatten» denne uka. Motpartene kastet påstander mot hverandre.

Da studiolyset ble slukket begynte det å vibrere på mobilene til deltakerne.

– Jeg fikk mange reaksjoner og mye støtte, og det var mange som sa takk for at jeg representerte dem, sier leder for Palestinakomiteen, Line Khateeb.

Men flere av meldingene var ubehagelige.

«Kommer til å finne deg, du fortjener bank» sto det i en av den.

– Jeg var i et fire timer langt møte med politiet, som sa de tar meldingene på alvor, sier Khateeb, som har anmeldt truslene.

Reproduksjon av løgner

Line Khateeb forteller at hun har mottatt sjikane både i kommentarfeltene og fått meldinger til egen telefon.

– Det vi jobber med er viktigere enn noen gang, men det er en bismak og belastning. Ingen skal få true oss til taushet, men vi tenker mer på sikkerhet rundt arrangementene våre enn før, sier hun.

Khateeb har fjernet bostedsadressen sin fra opplysningstjenestene på nettet.

Hun og hennes meningsmotstandere møtes til debatt både i studio og i spaltene. Samtidig florerer det informasjon i sosiale medier. Noe er sant, noe er spinn.

– Det er kjempeviktig å slå ned på at folk fordreier det du sier eller at meningsmotstandere blir tillagt noe de ikke har sagt. Det er avgjørende at vi ikke reproduserer løgner, sier hun

Conrad Myrland er daglig leder i MIFF (Med Israel for fred) og har deltatt i debatten i 20 år. Han møtte Khateeb i studio på tirsdag og tar sterk avstand fra trusler.

– Vi fordømmer alle trusler mot pro-palestinske ledere og har medfølelse for det hun har opplevd, sier Myrland.

For han har kjent det på kroppen selv.

– Men denne uka har det vært mindre enn før, side Israel har blitt utsatt for den største massakren på jøder siden holocaust, sier han.

Palestinakomiteens leder Line Khateeb har anmeldt trusler til politiet. Foto: Alf Simensen / NRK

Hitler-meldinger

Selv om det har vært færre hatmeldinger enn «vanlig» har Myrland opplevd ubehageligheter også denne uka, blant annet på TikTok.

– Noen har skrevet at de vil ha Tyskland og Hitler på banen igjen. Det er utrolig trist å se at så mange er så hatefullt innstilt, ikke bare mot Israel, men også jøder generelt.

Søndag skal MIFF ha en støttemarkering foran Stortinget.

– Jeg har fått meldinger fra folk som lurer på om det er trygt å komme.

– Vil det være trygt å være der?

– Ja. Politiet har lært etter at det eskalerte for en del år siden. Det vil være trygt på søndag.

MIFF-leder Conrad Myrland sier han opplever mindre sjikane nå enn tidligere. Foto: NRK

Reell ytringsfrihet?

De siste åra har det vært mye fokus på prisen du risikerer å betale ved å være en stemme i offentligheten. Rapporter viser at unge vegrer seg for å gå inn i politikken og hets fører til et stort frafall.

Myrland forteller at en av appellantene på søndag trakk seg, etter at arbeidsgiveren hennes mente at hun ikke burde stille opp. Det var ikke på grunn av trusler mot demonstrasjonen, men på grunn av hennes stilling.

– Da kan man spørre seg om man har reell ytringsfrihet, sier Myrland.

MIFF-lederen ser seg ikke over skulderen på gata, men har likevel et bevisst forhold til egen sikkerhet.

– Jeg tenker nok mer på det enn folk flest. Det handler ikke bare om hva enkeltpersoner kan finne på, men også andre statsmakter, som Iran.

– Det er viktig med en nøktern og rettferdig mediedekning, slik at det ikke piskes opp til demonisering av partene. Da kan folk bli redde for å si meningen sin. For meg er ikke prisen for høy, siden jeg brenner for saken vår, sier Myrland.

Også Khateeb understreker viktigheten av å holde tunga rett i munnen.

– Akkurat nå er millioner av mennesker beleiret og truet på livet i Gaza hvor dødstallene stiger. Mer enn tusen israelere er drept. Vi må klare å se de menneskelige lidelsene, uavhengig av politisk ståsted, og kreve at folkeretten og internasjonal lov skal glede alle.