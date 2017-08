Drapssiktet ubåteier lettet over at Kim Wall er identifisert

Onsdag bekreftet dansk politi at kvinneliket som mandag ble funnet i sjøen utenfor øya Amager, er den savnede svenske journalisten Kim Wall (30).

Wall hadde vært savnet siden hun dro ut på tur med oppfinneren Peter Madsen og hans hjemmelagde ubåt «Nautilus» 10. august.

Liket ble identifisert ved hjelp av DNA fra Walls hårbørste og tannbørste. DNA-prøvene stemte også overens med blod funnet om bord i ubåten.

Tilfreds og lettet

IDENTIFISERT: Politiet bekrefter nå at den døde personen er den savnede journalisten Kim Wall. Foto: Tom Wall / AP

Madsen, som nå er siktet for uaktsomt drap på Wall, er lettet over at liket er identifisert, sier hans forsvarer Betina Hald Engmark til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

– Min klient og jeg er svært tilfreds med at funnet som politiet har gjort, lot seg identifisere. Den delen av etterforskningen er nå på plass, og det er han svært lettet over, sier Engmark.

På spørsmål om hvorfor Madsen er lettet, svarer Engmark at hennes klient ikke ønsker noe annet en at saken blir oppklart og at sannheten kommer frem.

– Det er fortsatt i min klients interesse og hans ønske.

BEKREFTER: Jens Møller i København-politiet bekreftet under pressekonferansen onsdag at de har identifisert det lemlestede liket som ble funnet utenfor Amager mandag. Du trenger javascript for å se video. BEKREFTER: Jens Møller i København-politiet bekreftet under pressekonferansen onsdag at de har identifisert det lemlestede liket som ble funnet utenfor Amager mandag.

Vet fortsatt ikke dødsårsaken

Liket som mandag ble funnet i havet, manglet hode, armer og bein. Under obduksjonen ble det funnet metall som politiet tror ble brukt til å veie ned kroppen slik at den skulle synke.

Politiet kjenner ennå ikke dødsårsaken, men regner med å ha de endelige resultatene fra obduksjonen klar om to til tre uker.

Madsen har selv forklart at det skjedde en ulykke om bord i ubåten, og at han deretter dumpet Wall på sjøen.