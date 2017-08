Drapssiktet 16-åring i New Mexico skal ha planlagt skoleangrep

16-åringen fortalte politiet at han ikke visste hvorfor han valgte det offentlige biblioteket i Clovis og kjente ingen som var der da han begynte å skyte.

Han hadde i lengre tid planlagt å angripe skolen han går på i Clovis, og var «sint på alle siden han ble utvist fra skolen i fjor». 16-åringen tok to pistoler fra farens pengeskap og skjøt tilfeldig rundt seg på biblioteket, fremgår det av rettsdokumenter.

Bakgrunn: To drept og fire skadd i bibliotek i New Mexico

Guttens far skal ha ringt politiet for å anmelde at våpnene var forsvunnet og at sønnen ikke var hjemme mandag, men skytingen hadde da allerede funnet sted.

SKYTING: En skadet kvinne bæres inn i en sykebil etter å ha bli skutt på et bibliotek i småbyen Clovis i delstaten New Mexico på tirsdag. Foto: Tony Bullocks / AP

– Hadde problemer

En prest som kjenner den siktede sier tenåringen hadde problemer, men at det virket som han var i ferd med å få orden på livet sitt. Han sa videre at 16-åringen var suspendert fra skolen i to dager for å ha forsvart seg mot en annen elev da skyteepisoden fant sted.

Tenåringen er siktet for en rekke forhold, men den mest alvorlige siktelsen er overlagt drap. I New Mexico blir personer under 18 år vanligvis behandlet som mindreårige, men i spesielt voldelige tilfeller kan det også bli tatt ut tiltale mot dem som er over 15 år.

Påtalemyndigheten sier de i dette tilfellet vil anbefale at den siktede blir behandlet som en voksen i rettsapparatet.

Clovis har om lag 40.000 innbyggere og ligger rundt 30 mil øst for Albuquerque og nær Cannon Air Force Base.