Drapssiktedes far pågrepet etter skoleskyting i USA

Store styrker fra politiet rykket ut til Apalachee High School i Winder i delstaten Georgia onsdag morgen, lokal tid, etter melding om skyting på skolen.

To elever og to lærere er drept, og ni skadde er fraktet til sykehus.

De første politistyrkene ankom Apalachee High School da de fikk melding om skytingen. Foto: ABC Affiliate WSB / Reuters

– Alle de ni som er innlagt på sykehus, forventes å overleve, sier Sheriff Jud Smith i Barrow County på en pressekonferanse onsdag.

Rett etter hendelsen ble en 14 år gammel gutt arrestert, som de mistenker står bak skytingen. Han er elev ved skolen.

– Han er pågrepet for drap og vil bli stilt for retten som en voksen, forteller etterforskerleder Chris Hosey.

Dagen etter ble også far til 14-åringen pågrepet og siktet for uaktsom drap.

Politiet forteller at skolen mottok en trussel på telefon tidlig onsdag morgen, med en advarsel om at det ville skje skyting på fem skoler, og at Apalachee ville være den første.

Politiet fikk kontroll på 14-åringen etter kort tid.

– Tenåringen overga seg umiddelbart, og ble tatt i varetekt, forteller Hosey.

Myndighetene etterforsker hvordan den mistenkte fikk med seg våpen inn på skolen.

Etterforskerleder Chris Hosey Foto: Elijah Nouvelage / Reuters/NTB

Avhørte den mistenkte i fjor

Den 14 år gamle eleven ble avhørt av politiet i fjor etter flere anonyme tips om «trusler på nettet om skoleskyting», heter det i en felles uttalelse fra FBI Atlanta og det lokale politiet.

Tenåringen nektet for truslene på nettet. Både han og faren ble avhørt av politiet.

Faren fortalte da at han hadde jaktvåpen i huset, men at sønnen ikke hadde fri tilgang til dem.

Skoler i området fikk beskjed av byens sherrif om å følge med på 14-åringen. FBI mente de på daværende tidspunkt ikke hadde grunn til arrestasjon eller ytterlige tiltak, heter det i uttalelsen.

Torsdag kveld ble den 54 år gamle faren pågrepet og siktet, etter at sønnen hans skjøt og drepte to lærere og to elever ved Aplachee High School onsdag.

– Politiet mener faren bevisst tillot sønnen sin å ha et våpen, opplyser Chris Hosey på en pressekonferanse torsdag kveld, lokal tid

Foto: Elijah Nouvelage / Reuters

Forlot klasserommet

Elev Lyela Sayarath satt ved siden av den siktede 14-åringen rett før hendelsen fant sted onsdag. Til CNN forteller hun at han forlot klasserommet i starten av mattetimen deres. Hun trodde han skulle på toalettet, men da det tok tid før han kom tilbake trodde hun at han hadde droppet ut av timen.

Men 14-åringen kom tilbake til den lukkede døren til klasserommet, som ifølge Lyela låses automatisk. En annen medelev gikk for å åpne døren, men hun hoppet til siden da hun så at han hadde en pistol.

– Jeg antar at han forsto at vi ikke kom til å slippe ham inn, og at han gikk til klasserommet ved siden av oss. Der var døren åpen, og jeg tror han skjøt der, sier Lyela til CNN.

Alle elevene i klasserommet hennes gjemte seg bak pulter da de hørte skuddene.

Hun beskriver 14-åringen som stille og sjenert.

Politisperringer rundt Apalachee High School Foto: Megan Varner / Getty Images via AFP/NTB

Hadde kjemitime da han hørte skudd

17 år gamle Sergio Caldera sier til ABC News at han var i en kjemitime da han hørte skudd og skriking. Han forteller at læreren åpnet døren, og at en annen lærer løp inn og ba henne lukke døren «fordi det er en aktiv skytter».

Moren til en annen elev på skolen fortalte til CNN at sønnen hørte åtte eller ni skudd, før han lukket døren til klasserommet. Elevene blokkerte døren med bord og stoler.

Mens elever og lærer holdt seg sammen i klasserommet, banket noen hardt på døren og ropte at den måtte åpnes. Da bankingen stoppet, hørte Caldera flere skudd og skrik. Han sier klassen senere ble evakuert ut på skolens fotballbane.

Skolens elever og lærere er evakuert til skolens fotballbane. Foto: ABC Affiliate WSB / Reuters

Skoler i Barrow County vil være stengt resten av uken.

– En grusom tragedie

Nødetatene fikk melding om hendelsen klokken 10.23 lokal tid og rykket ut til skolen med store ressurser. Legehelikoptre ble også satt inn for å evakuere hardt skadde, ifølge amerikanske medier.

I tillegg ble agenter fra FBIs kontorer i Atlanta sendt til stedet for å bistå det lokale politiet.

Skolens elever venter på å bli hentet av foreldrene sine etter skytingen. Foto: AFP

Statsadvokaten i USA, Merrick Garland, kaller skytingen for «en grusom tragedie».

– Vi samler fremdeles informasjon, men FBI og ATF er på plass og jobber sammen med lokalt, føderalt og statlig politi, sa Garland.

– Vi kan ikke fortsette å akseptere dette som det normale. President Joe Biden

President Joe Biden sa at han sørget over de drepte.

– Det som skulle vært en gledelig tilbake-på-skolen-dag i Winder, Georgia, har nå blitt enda en grusom påminnelse på hvordan vold med våpen fortsetter å rive samfunnet vårt fra hverandre.

USAs president Joe Biden Foto: AP

– Studenter over hele landet må lære hvordan dukke og gjemme seg, i stedet for å lære å lese og skrive. Vi kan ikke fortsette å akseptere dette som det normale, sa Biden.

– Tiden er inne for å stanse «denne epidemien» av vold med våpen, sa visepresident Kamala Harris.

– Det er bare forferdelig. Foreldre må gå og frykte for at barna deres ikke vil komme levende hjem fra skolen. Vi må stoppe dette! Det trenger ikke å være slik!

Også republikanernes presidentkandidat Donald Trump sender varme tanker til ofrene og de pårørende.

– Disse barna ble tatt fra oss altfor tidlig av et sykt monster, skriver Trump på plattformen Truth Social.

1,5 masseskytinger hver dag så langt i år

USA har vært utsatt for minst 385 masseskytinger så langt i år, ifølge Gun Violence Archive. Der defineres masseskyting som en skyteepisode der fire eller flere ofre blir skutt. Det er et gjennomsnitt på mer enn 1,5 masseskytinger hver dag så langt i år.