6. juli ble Sonya Massey skutt og drept av en politimann i sitt eget hjem. Hun kontaktet selv politiet fordi hun var redd noen brøt seg inn i huset hennes.

Videoen fra hendelsen sendte sjokkbølger gjennom USA. Etter nye opplysninger anklager familien politiet for å ha forsøkt å dekke over at de skjøt og drepte Massey.

Et lydklipp fra politiet som The Guardian har gransket inkluderer en samtale mellom en politimann på åstedet og nødsentralen kort tid etter Massey ble skutt.

Der blir nødsentralen informert om at Masseys skader var selvpåførte. Operatøren ber om bekreftelse, og politimannen gjentar for andre gang at det var selvpåført.

Donna Massey, Sonyas mor, sier politiet endret forklaring flere ganger. Foto: Thomas J. Turney/The State Journal-Register / Reuters

Dette er en av flere usannheter moren og sønnen hennes mener politiet har kommet med i tiden etter Masseys død.

Endret forklaring flere ganger

På en pressekonferanse tirsdag sa familien at politiet hadde fortalt dem at hun enten hadde tatt sitt eget liv, eller blitt drept av en inntrenger.

– De prøvde å få meg til å tro at det var en nabo som hadde gjort det, sier Jimmie Crawford Jr til The Guardian.

Crawford er Masseys tidligere partner og faren til ett av barna hennes.

Først etter at en lege hadde fastslått at Massey ble drept, skal politiet ha endret klassifiseringen av hendelsen fra selvdrap til politidrap.

– De sa at det var under etterforskning, så sa de at de hadde fortalt legene at det var selvdrap, og så endret de begrunnelsen, sier Sonya Masseys mor, Donna Massey, til CBS.

– De fortsatte å endre forklaring.

Sonya Massey etterlot seg én sønn og én datter, begge i tenårene. Foto: John O'Connor / AP

Skytingen skjedde i Springfield, Illinois, og det statlige politiet fastslo at det ikke var noen legitim grunn til å bruke makt i en slik situasjon.

Politimannen som avfyrte skudd er siktet for drap, men nekter straffskyld. Han er satt i varetekt fram til rettssaken mot ham begynner.