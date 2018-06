Rettssaken etter drapet begynte i fjor, men ble først avsluttet denne uken, etter flere avbrytelser. En avgjørelse fra domstolen i Kuala Lumpur er ikke ventet før i august.

Aktor Wan Shaharuddin Wan Ladin sa i sin avsluttende prosedyre at de to kvinnene må ha vært trent opp til å drepe, ettersom det ikke var noe rom for å feile.

Wan sammenlignet også selve attentatet med noe fra «en James Bond-film», ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Aktoren påpekte at bare trente mordere kunne vite at nervegiften ville være mest effektiv om den ble påført i ansiktet. Wan sa også at det er påfallende at de to visste at de måtte vaske av seg giften innen 15 minutter, for å unngå at de selv ble rammet.

VIDEO: Her blir Kim Jong-nam angivelig utsatt for dødelig nervegift på flyplassen i Kuala Lumpur.

– Skjult kamera

Siti Aisyah fra Indonesia og Doan Thi Huong fra Vietnam har forklart at de trodde de deltok på et skjult kamera-innslag da de påførte Kim Jong-nam, halvbroren til Kim Jong-un, nervegift.

Hendelsen skjedde på den internasjonale flyplassen i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur den 13. februar 2017.

De to kvinnene i 20-årene er de eneste som er pågrepet i saken. De to, som risikerer dødsstraff om de blir dømt for drapet, hevder hardnakket at de fikk penger – om lag 1000 kroner – for å smøre inn ansiktet til Kim Jong-nam med et ukjent stoff. Kim døde om lag 20 minutter senere.

Halvbrødre. Kim Jong-nam ble drept med nervegift 13. februar 2017. Nord-Koreas leder Kim Jong-un nekter for at hans regime står bak drapet. Foto: Shizuo Kambayashi / AP

– Skjev etterforskning

Forsvarerne til de to kvinnene viste onsdag til at de ikke gjorde noe forsøk på å flykte i etterkant av hendelsen, og mener at det beviser kvinnenes uskyld.

Aishyahs forsvarer Gooi Soon Seng sa i sin prosedyre at han anser etterforskningen i saken for å være mangelfull og skjev. Gooi sa også at påtalemyndigheten ikke har klart å bevise at hans klient faktisk smurte nervegiften på ansiktet.

Forsvareren stilte videre spørsmål ved hvorfor Aishyah hadde fortalt venner og familie om det angivelige TV-stuntet. Gooi påpekte også at hans klient ikke hadde vist noen symptomer på å ha vært i kontakt med VX-nervegiften, klassifisert som et masseødeleggelsesvåpen av FN.

– Nord-Korea er de egentlige leiemorderne

Hisyam Teh Pok Teik, som representerer vietnamesiske Doan Thi Huong, sa at hans klient ikke var klar over at stoffet hun påførte Kim var dødelig.

Advokaten hevdet også at påtalemyndigheten hadde mislyktes med å legge fram saken på en troverdig måte, og la til at «de egentlige leiemorderne her er Nord-Korea», ifølge nyhetsbyrået AFP.

Aktoratet har imidlertid en annen oppfatning.

– Ingen tilfeldige syndebukker kunne ha gjennomført dette oppdraget. Det trengtes opplæring, sa aktor Wan Shaharuddin Wan Ladin tidligere i uken.

Det har vært mange runder i retten for de to tiltalte kvinnene. Her er indonesiske Siti Aisyah i rødt og vietnamesiske Doan Thi Huong på vei inn i rettslokalet. Foto: Sadiq Asyraf / AP

Nord-Korea: Døde av hjerteinfarkt

Det malaysiske aktoratet har aldri direkte beskyldt Nord-Korea for drapet på Kim, men mener det er mistenkelig at fire nordkoreanere flyktet fra Malaysia kort tid etter attentatet. Disse er også siktet i saken, men sitter ikke på tiltalebenken.

Kim Jong-nam var eldste sønn av Nord-Koreas avdøde leder Kim Jong-il og ble tidligere sett på som arving til det politiske dynastiet som har styrt landet siden grunnleggelsen.

45-åringen ble imidlertid satt til side etter at han i 2001 forsøkte snike seg inn i Japan for å besøke en Disneyland-park, og han oppholdt seg etter dette stort sett i utlandet. I enkelte intervjuer tidligere har Kim Jong-nam erklært seg som tilhenger av reformer i hjemlandet.

Både etterretningstjenesten i Sør-Korea og i USA hevder at det var Nord-Koreas leder Kim Jong-un som gav ordre til drapet på halvbroren.

Nordkoreansk etterretning har avvist noen koblinger til drapet, og hevder Kim døde som følge av hjerteinfarkt.