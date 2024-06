Dommerne finner at 33 år gamle Philip Patrick Westh er skyldig på alle punkter.

De mener altså at Westh kidnappet, forsøkte å forgripe seg på og drepte Emilie Meng, at han forsøkte å gjøre det samme mot en 15-åring, og at han kidnappet en 13 år gammel jente.

Westh er også funnet skyldig i drapsforsøk og overgrep mot 13-åringen, for besittelse av overgrepsmateriale av barn og brudd på knivloven i Danmark.

Det melder danske TV 2, som rapporterer fra rettssalen der skyldkjennelsen nå leses opp. Avgjørelsen er enstemming, melder Danmarks Radio.

Ifølge kanalens reporter var det ingen synlige reaksjoner i ansiktet til Westh i det kjennelsen ble opplest.

Dette er han tiltalt for: Ekspander/minimer faktaboks Drap, voldtekt og langvarig frihetsberøvelse av 17 år gamle Emilie Meng

Drapsforsøk, voldtekt og langvarig frihetsberøvelse av en 13 år gammel jente

Forsøk på langvarig frihetsberøvelse og forsøk på voldtekt av en 15 år gammel jente

Besittelse av store mengder bilder og videoer som seksualiserer barn

33-åringen sitter stille med ansiktet støttet på høyre hånd, og blikket ned. Hva straffen hans blir, får han først vite i ettermiddag.

Først skal både aktor og forsvarer si hva de mener en passende straff er, og retten skal gjennomgå mannens «personlige forhold».

17 år gamle Emilie Meng var på vei hjem da hun ble overfalt og drept. Foto: DANSK POLITI/PRIVAT

Sjokkerte Danmark

Drapet på 17 år gamle Emilie Meng sendte sjokkerte Danmark. Hun forsvant fra Korsør på Sjælland sommeren 2016 og ble funnet drept senere samme år.

Politiet fant imidlertid ikke gjerningsmannen, og drapet var lenge et mysterium.

Syv år senere forsvant en 13 år gammel jente fra samme område.

Den 13 år gamle jenta ble bortført herfra. Hun var savnet i over ett døgn før hun ble funnet. Foto: Claus Bech / NTB

Jenta ble funnet i live på en adresse i Korsø dagen etter at hun ble bortført.

En da 32 år gammel mann ble pågrepet for frihetsberøvelse og voldtekt.

Kort tid etter ble han også siktet for drapet på Emilie Meng.

Nekter straffskyld

Mannen er også tiltalt for forsøk på bortføring og voldtektsforsøk av en 15 år gammel jente i 2022, i tillegg til å ha bilder og videoer som seksualiserer barn. Noe av det er ifølge politiet særlig grovt.

33-åringen nekter straffskyld i både saken med Emilie Meng og 15-åringen. Han har delvis erkjent forholdene i saken om 13-åringen, men det er uklart akkurat hva det er han erkjenner.

Samtidig er mannens DNA funnet på Mengs bukser, samt en teiprull som trolig har Mengs DNA på seg hjemme hos mannen.

Kartet viser stedene sør på Sjælland der jentene er overfalt. Emilie Meng ble bortført fra Korsør i 2016, en 15-åring ble overfalt i Sorø i november 2022 og en 13-åring ble bortført fra Kirkerup i april.

Danske rettssaker fungerer annerledes enn norske. Et panel av dommere vil først ta stilling til om tiltalte er skyldig. Deretter følger en gjennomgang av tiltaltes personlige forhold.

Så vil aktor og forsvarer gå i gang med sine prosedyrer om hvilken straff de mener tiltalte bør få, med utgangspunkt i skyldkjennelsen.

Westh vil bli spurt om han ønsker å si noe når prosedyrene er opplest. Til slutt vil dommerne ta stilling til hvilken straff tiltalte skal få.

Det har vært 12 rettsdager og 37 personer har vitnet i løpet av de dagene.