Drapet på dansk jente (7) oppklart etter 29 år

Det er nye DNA-undersøkelser som har ført til gjennombruddet, opplyser dansk politi.

Identiteten på gjerningsmannen har ikke blitt offentliggjort, men politiet sier at mannen døde i 2012.

Han var i en årrekke en av politiets mistenkte i saken.

– Hvis den identifiserte mannen hadde vært i live, ville påtalemyndigheten ha siktet ham for drap. Siden det kun er domstolene som kan finne en person skyldig, kan vi ikke endelig konkludere et skyldspørsmål, men vi anser saken som avgjort, sier Brian Belling, visepolitiinspektør i København.

Politiet har knyttet DNA på 7-åringen til en mann som døde i 2012. Roujan Ismaeel ble funnet drept i en bakgård i nærheten av hjemmet sitt i København. Foto: Mogens Flindt / SCANPIX

Rystet Danmark

Den siste observasjonen av Roujan Ismaeel var på ettermiddagen den 13. juni 1995.

Hun ble da sett syklende på en trehjulssykkel i nærheten av hjemmet sitt på Nørrebro i København.

Bare to timer etter den siste observasjonen, ble hun funnet drept og skjult i en bakgård like i nærheten.

Ifølge Danmarks Radio ble 7-åringen slått i hjel med stump gjenstand. Kriminaltekniske undersøkelser viste også at hun hadde blitt utsatt for et seksuelt overgrep.

De etterlatte ble varslet av politiet om de nye funnene tidligere denne uken.

– Våre tanker går selvfølgelig til Roujans familie, og jeg håper at nyheter om denne utviklingen kan gi dem litt fred, sier Belling.

Det var nye DNA-undersøkelser av klærne til Roujan Ismaeel som førte til identifiseringen. Politiet mener den antatte gjerningsmannen døde i 2012. Foto: Mogens Flindt / Ritzau Scanpix

DNA-spor

Ifølge Danmarks Radio er mannen tidligere straffedømt i en annen overgrepssak. Politiet ønsker ikke å kommentere disse opplysningene.

I 2023 ble det besluttet å undersøke klærne til Roujan på nytt.

I forbindelse med disse undersøkelsene fant institutt for rettsmedisin en mannlig DNA-profil på de gamle klærne.

Siden den antatte gjerningsmannen døde i 2012, fikk ikke politiet DNA-testet ham.

– Vi slutter aldri å etterforske de uløste drapssakene, sier Brian Belling, visepolitiinspektør i København. Foto: Emil Nicolai Helms / NTB

I stedet ble det funnet DNA på to jakker og en lommebok som ble sikret i forbindelse med en annen sak straffesak, opplyser politiet.

– Vi slutter aldri å etterforske de uløste drapssakene. De blir jevnlig tatt ut og gjennomgått. Vi ser på nye vinklinger, og hypoteser eller som i dette tilfellet, om nye undersøkelser av spor kan gi nye resultater, sier Belling.