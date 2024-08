Drapet i Spania: Broren til siktede kaller rettsprosessen en farse

Fredag ble en nordmann drept i Alicante på sørkysten av Spania. Hans norske kone er siktet for drapet.

Kona sier hun handlet i nødverge, men saken etterforskes som drap.

Ekteparets barn var til stede da drapet skjedde, og skal ha sett deler av hendelsen.

Mandag ble det eldste av barna avhørt i et rettsmøte i Spania, bekrefter kvinnens spanske forsvarer Juan Sánchez Otharán til NRK.

– En farse

NRK snakket med den siktede kvinnens bror etter mandagens rettsmøte.

Han fortviler over hvordan hans onkelbarn behandles i det spanske rettssystemet.

– Vi sitter og venter hele dagen, og så får de en engelsk tolk til dette unge barnet som ikke vet hva det skal si, ifølge kvinnens bror.

– Det er en farse. Jeg har aldri opplevd maken, sier han.

NRK har bedt spansk politi om svar på disse beskyldningene, men de ønsker ikke å kommentere pågående saker.

Broren jobber nå med å få med seg barna tilbake til Norge.

Kvinnens spanske forsvarer, Juan Sánchez Otharán, stiller seg bak brorens uttalelse.

– Fra mitt synspunkt så er rettssikkerheten deres krenket, sier han.

– Det ble forespurt en norsk tolk, men de ville gi sønnen en engelsk. Vi protesterte fordi han er mer komfortabel med sitt morsmål, men de sa nei. Det var ifølge dem umulig, selv om kvinnen hadde vitnet til en norsk tolk to dager tidligere.

Misfornøyd med retten

Sánchez Otharán mener retten ikke tar saken tilstrekkelig på alvor.

– De stikker kjepper i hjulene, mener den spanske advokaten.

Problemene med å skaffe tolk er ifølge broren bare én av flere situasjoner hvor han føler rettssikkerheten til sin søster er truet.

Ifølge broren har rettsmøtene først kommet i gang flere timer på overtid. Han hevder også at retten tidligere har argumentert for at den siktede kvinnen ikke hadde behov for tolk.

Ifølge broren kan ikke den siktede kvinnen spansk.

Hevder det var selvforsvar

Spansk politi mener drapet skjedde etter at det oppstod en krangel mellom ekteparet i 40-årene, og ifølge dem skal mannen ha blitt drept med en kniv.

Den drapssiktede kona ringte selv politiet og varslet om hendelsen. I telefonsamtalen hevdet hun å ha handlet i nødverge, har spansk politi bekreftet til NRK.

Paret holdt til i området rundt Alicante i Spania.

Spansk politi har sagt at hun pådro seg flere skader under hendelsen, som hun har fått behandling for i ettertid. Det er ikke snakk om livstruende skader.

Ifølge Sánchez Otharán har hun blåmerker og kutt i ansiktet, i tillegg til et kutt på armen som går inn til beinet.

NRK har prøvd å kontakte avdødes bistandsadvokat John Christian Elden, men har for øyeblikket ikke fått noen kommentar.

Foto: Annika Byrde / NTB

Til VG har Elden sagt at han mener det er umulig for de etterlatte å kommentere påstandene fra siktede, fordi han som kunne vitnet mot henne er død.

– Politiet må etterforske dette nærmere før forsvarers teori kan vurderes, og vi må se hva som kan utledes av tekniske spor. Hun er siktet for drap, som innebærer at det mest sannsynlig ikke er nødverge, har Elden sagt til VG.

Advokat: – Ingen kriminell fortid

Den norske advokaten Rolf Jacob Cappelen har tidligere bistått den siktede kvinnen i sivile saker. Han sier de kun har omhandlet hennes arbeid.

Ifølge advokaten har ikke kvinnen vært involvert i noen strafferettslige saker i Norge.

– Hun har ingen kriminell fortid, og har ikke hatt noe behov for en forsvarer. I sivile saker har jeg bistått henne, sier Cappelen til NRK.

Han forklarer at mesteparten av informasjonen han sitter på, har han fått fra broren til kvinnen, som er i Spania nå. Cappelen har ikke snakket direkte med kvinnen etter drapet, men har blitt gitt fullmakt til å representere kvinnen som hennes norske advokat.

Cappelen forklarer at det er begrenset hva han kan bidra med, siden det er en spansk etterforskning.

Kripos har delt informasjon

Kripos i Norge bekrefter at de har delt informasjon med spansk politi, men vil ikke gå inn på hva denne informasjonen består av.

– Norge har en liaisonoffiser i Madrid som har tett dialog med spanske myndigheter og som sørger for god kontakt med øvrige norske myndigheter, sier senior kommunikasjonsrådgiver Axel Wilhelm Due til NRK.

Det norske ekteparet var i Alicante i Spania med sine barn. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Også Utenriksdepartementet i Norge har bekreftet at de er kjent med saken.

– Vi er kjent med saken, men kan ikke kommentere enkeltsaker på grunn av taushetsplikten, sa pressevakt Mathias Rongved i UD til NRK før helgen.