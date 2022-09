Drapene i Saskatchewan: En siktet funnet død

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er det den eldste broren, Damien Sanderson (31), som er funnet død. Broren Myles (30) er fortsatt på frifot.

Søndag morgen ble ti mennesker funnet knivstukket i et urfolkssamfunn i provinsen Saskatchewan. I tillegg er 18 personer skadet.

Damien Sanderson ble funnet død på urfolksområdet James Smith Cree Nation.

Den yngste broren er siktet for tre overlagte drap, mens eldstemann er siktet for ett. I tillegg er de to brødrene siktet for drapsforsøk og innbrudd, skriver rikskringkasteren CBC.

Tror broren kan være skadd

Ifølge politiet har liket av Damien Sanderson synlige skader. De tror ikke at han har tatt sitt veget liv.

Politiet tror at broren som er på rømmen også kan ha fått skader, og at han kan oppsøke helsehjelp.

Det sa Rhonda Blackmore i det kanadiske ridende politiet på en pressekonferanse mandag kveld, ifølge Reuters.

Rhonda Blackmore i det kanadiske politiet viste fram bilder av de ettersøkte på en pressekonferanse mandag kveld. Foto: Michael Bell / AP

Flere hundre politifolk har jobbet natt og dag for å finne dem, og søket er utvidet til provinsene Alberta og Manitoba. Søksområdet er omtrent på størrelsen med halve Europa.

Både internasjonale og nasjonale politistyrker er varslet for å hindre at gjerningsmennene rømmer landet. Folk har også blitt bedt om å ikke gi haikere skyss.

Delstatene Alberta, Saskatchewan og Manitoba der politiet leter etter Myles og Damien Sanderson. Drapene fant sted i nærheten av tettstedet Weldon, og de to mennene skal sist ha blitt sett i provinshovedstaden Regina.

Skal ha vært prøveløslatt

Myles og Damien Sanderson skal sist ha blitt sett mens de flyktet i en svart Nissan Rogue SUV i byen Regina.

En kvinne som bor i nærheten av det siste antatte angrepsstedet hevder at gjerningsmennene stjal bilen fra broren hennes.

Politiet beskriver de siktede som bevæpnede og farlige, og sier de kan ha byttet kjøretøy.

Ifølge den lokale nettsiden Crime Stoppers skal Myles Sanderson ha vært ettersøkt for brudd på prøveløslatelsen sin.

CBC melder at Myles forsvant i mai etter å ha sonet deler av en femårig fengselsstraff for voldsoverfall og ran.

Slik arbeidet politiet etter angrepene i Saskatchewan Søndag morgen lokal tid ble 10 personer funnet drept ved urfolkssamfunnet James Smith Cree nation i provinsen Saskatchewan i Canada. Første nødanrop Politiet mottar det første nødanropet om et knivangrep i James Smith Cree Nation kl. 05.40 lokal tid. Flere anrop kommer i de neste minuttene.

Politiet ber folk om å søke tilflukt Det utlyse også et varsel om farlige personer.

Frigir navn på mistenkte Politiet frigir navn, beskrivelser og bilder av de to mistenkte: Myles (30) og Damien (31) Sanderson.

Utvider varsel til hele provinsen Politiet utvider varselet om farlige personer til hele provinsen Saskatchewan.

Utvider søket til naboprovinser Søket etter Myles og Damien Sanderson utvides til naboprovinsene Alberta og Manitoba, et svært tynt befolket område på størrelse med halve Europa.

Svart SUV observeres i Regina Politiet varsler om at de to mistenkte skal ha blitt sett i en svart Nissan Rogue SUV i Saskatchewans provinshovedstad Regina.

En polititekniker jobber på et av åstedene for drapene i Weldon i Saskatchewan. Foto: Heywood Yu / AP

Peker på narkoforbindelse

Motivet for angrepene er foreløpig uklart. Politiet tror noen av drapene kan ha vært målrettede, mens andre var tilfeldige.

Knivstikkingene oppleves som et angrep på urfolk i Canada. De fant alle sted innenfor urfolkssamfunnet James Smith Cree Nation, og den nærliggende byen Weldon.

Det er til sammen 2200 innbyggere i James Smith Cree Nation og Weldon.

Urfolksledere har pekt på en forbindelse til narkotika.

– Dette er undergangen vi står overfor når ulovlige stoffer invaderer våre lokalsamfunn, sier Føderasjonen av selvstendige urfolk-nasjoner (FSIN).

Darryl Burns viser frem et bilde av søsteren Gloria Lydia Burns (62) som ble drept i knivangrepene. Foto: DAVID STOBBE / Reuters

Bestefar i 70-årene og tobarnsmor blant de drepte

Det lille lokalsamfunnet rundt James Smith Cree Nation er hardt rammet, sier høvding Calvin Sanderson til avisen Regina Leader Post.

– De var slektningene og vennene våre. Vi er nesten alle i slekt, så det er ganske hardt, sier han.

Blant de drepte er tobarnsmor Lana Head (49) og Robert Rush, en bestefar i 70-årene, skriver CBC.

I tillegg skriver Reuters at en 62 år gammel kvinne, Gloria Lydia Burns, er blant de drepte.