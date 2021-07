– Jeg ble slått i hodet, og jeg skjønte at jeg ikke ville tåle mer uten å miste balansen, fortalte politimannen Daniel Hodges i en høring i senatet i går kveld.

– I beste fall ville jeg falle sammen og bli en belastning for mine kolleger. I verste fall ville jeg bli dratt ut i mengden og lynsjet, sa politimannen.

Daniel Hodges avla sitt vitnesbyrd i senatet i går kveld. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Han var en av fire politimenn som deltok i høringen, og samtlige fortalte om dramatiske og skremmende opplevelser da Trump-tilhengerne stormet den amerikanske kongressen den 6. januar i år.

– Jævla neger

Den svarte politimannen Harry Dunn fortalte om grove rasistiske angrep fra mengden som stormet kongressbygningen.

– En gruppe på rundt 20 personer ropte «jævla neger». Og en kvinne i et rosa skjørt ropte: «Har dere hørt det, folkens? Denne negeren stemte på Joe Biden».

– Ingen har noen gang før kalt meg en neger mens jeg har båret uniformen til Capitol-politiet, sa Harry Dunn.

Han fortalte at mange av hans kolleger også ble utsatt for grov rasisme under angrepet på den amerikanske nasjonalforsamlingen.

Flere kjente høyrekstreme deltok i stormingen av den amerikanske nasjonalforsamlingen.

Politimannen Harry Dunn og mange av hans svarte kolleger ble utsatt for grove rasistiske angrep under stormingen av kongressen. Foto: Andrew Harnik / AP

– Mer redd enn i Irak

Gårsdagens møte var det første i den parlamentariske kommisjonen som skal granske hva som skjedde da USAs nasjonalforsamling ble stormet i januar i år.

Kommisjonen skal undersøke hvordan angrepet ble organisert og finansiert. De skal også granske hvorfor det var mulig for mobben å trenge inn i kongressbygningen.

Politimannen Aquilino Gonell beskrev i sitt vitnesbyrd i går hvordan han opplevde situasjonen:

– For første gang var jeg mer redd på jobb enn jeg var under hele min tjeneste som soldat i Irak-krigen. I Irak ventet vi et væpnet angrep fordi vi var i en krigssone.

– Men ingen ting av det jeg opplevde som soldat hadde forberedt meg på det som skjedde i Washington den 6. januar, sa politimannen.

Trump-tilhengere poserer etter at de har kommet seg inn i kongressbygningen. Foto: SAUL LOEB / AFP

– Drep ham med våpenet hans

Fem mennesker mistet livet under angrepet på kongressen – et angrep som ble oppmuntret av avtroppende president Donald Trump.

535 personer som deltok i angrepet er hittil arrestert, men få av dem er blitt dømt så langt.

Mer enn 100 politifolk ble skadd i opptøyene, og en av dem – Michael Fanone – fortalte under gårsdagens høring at han ble dratt inn i mengden, fratatt politiskiltet og slått bevisstløs. Dette førte til at han fikk et hjerteanfall.

– Da jeg lå på bakken hørte jeg en av angriperne si: «Drep ham med våpenet hans».