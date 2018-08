Dramatisk video etter flystyrt i Mexico

Resten av de 103 menneskene om bord på flyet da det styrtet like etter avgang i delstaten Durango nord i Mexico, synes styrten etter forholdene å ha gått bra.

Flere av dem har allerede satt seg på nye fly fra den samme flyplassen. Blant passasjerene var 65 amerikanere, og amerikanske myndigheter opplyser at flere av dem har fått hjelp med nye pass og erstatning av tapt bagasje.

Kraftig vindkast

Mexicanske luftfartsmyndigheter opplyser at flyets svarte bokser er intakte. De håper å ha et nøyaktig svar på hva som førte til ulykken i løpet av kort tid.

Enn så lenge antar myndighetene at ulykken skyldtes et kraftig vindkast like før avgang, som gjorde at flyets venstre vinge gikk i bakken. Begge motorene skal da ha blitt kraftig skadd.

Ifølge sivilforsvaret styrtet flyet med fronten først og traff bakken bare noen hundre meter fra rullebanen. Trolig har flyet knapt løftet seg fra bakken.

Dramatisk inne i flyet

En av passasjerene, 32 år gamle Ramin Parsa, forteller at flyet ristet allerede før det begynte å bevege seg.

– Jeg forsto at været var farlig å fly i, så jeg antok at vi ville få en forsinkelse fram til været klarnet. Men så begynte piloten å bevege på flyet, så jeg antok at han visste hva han drev med, sier Parsa.

Han beskriver skremmende scener inne i flyet i minuttene etter at det traff bakken.

– Forestill deg at du har 100 personer i et bekmørkt rom fylt med røyk, og at det er en liten dør som alle prøver å finne. Sånn var situasjonen, forteller 32-åringen.

En annen passasjer, 35 år gamle Alberto Herrera, sier at den bakre nødutgangen åpnet seg med en vinkel som gjorde den umulig å bruke.