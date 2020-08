Dramatisk tørke rammer Frankrike og Tyskland – verste på 250 år

For tredje år på rad er store deler av Frankrike og Tyskland rammet av tørke, skriver Financial Times.

Årets juli måned var den tørreste i Frankrike siden 1959. Landet fikk under en tredel av regnet som vanligvis kommer i løpet av juli.

Det kommer etter at temperaturen fra januar til juli var den varmeste siden målingene startet.

Bedre er det ikke i Tyskland. Landet hadde en av sine tørreste vårer på over 100 år. I juli regnet det nesten mindre enn 40 prosent mindre enn normalt.

Det kommer, ifølge Nature, etter to år med tørke det ikke har vært maken til på 250 år i store deler av Europa.

Både i Frankrike og Tyskland sier eksperter at dette er den verste tørkeperioden siden 1766.

Kart fra torsdag 20. august over hvor i Frankrike det er innført restriksjoner på bruken av vann. De røde områdene er der det er innført strengest restriksjoner. Foto: Frankrikes miljødepartement

Strenge regler

Både Frankrike og Tyskland har innført strenge regler for bruk av vann.

I 78 av Frankrikes 95 departementer (fylker) er det innført begrensninger på bruken av vann. Det skriver Ouest France.

Samtidig har Frankrike lettet på miljølover for å hjelpe 450.000 bønder som er rammet av tørken.

– Vi setter inn eksepsjonelle tiltak for å hjelpe bønder gjennom tørkeperioder som kommer om og om igjen, sa en oppgitt landbruksminister Julien Denormandie til fransk radio i forrige uke.

Fisken dør i oppdrettsanlegg

Kart som viser hvilke områder i Tyskland som er hardest rammet av tørke. Jo dypere rødfarge, jo kraftigere tørke. Kartet er oppdatert onsdag 19. august. Foto: Dürremonitor

I Tyskland er det innført strenge regler for når folk kan vanne hager og plener.

I delstaten Sachsen dør nå oppdrettsfisk av surstoffmangel etter av vannet er i ferd med å forsvinne fra anleggene.

250 oppdrettere i Sachsen er nå i krise, skriver Bild.

– Det har ikke vært så ille på det man kan huske. Vannet synker to centimeter om dagen, sier oppdretter Armin Kittner.

Tyskere har drevet med oppdrett av fisk i Sachsen siden middelalderen. Nå frykter Kittner at det kan være slutt for industrien.

Har sunket 60 centimeter i året

Innsjøen Seddiner See, sørvest for Berlin, er et eksempel på en av de mange sjøene som tørker ut i det østlige Tyskland.

De siste årene har vannstanden sunket i gjennomsnitt 60 centimeter i året.

Den lokale geografen Knut Kaiser sier til Reuters at Seddiner viser hvordan klimaendringer påvirker innsjøene i området.

– For å si det tydelig: Dette er en skrekkhistorie for regionens vannlandskap, sier Kaiser.

Den franske bonden Sebastien Mery foran sine uttørkede maisplanter i Loiret, en times kjøring sør for Paris. Regionen har omtrent ikke hatt nedbør i år. Foto: ERIC PIERMONT / AFP

Mindre kornavlinger

Tørken har rammet viktige korn- og vinavlinger.

Nettstedet Farmers Weekly anslår at kornproduksjonen i Europa i år vil være 13 prosent lavere enn gjennomsnittet.

Gode avlinger i Russland, Canada og Australia gjør at det ikke blir mangel på korn i verden. For de enkelte bøndene er likevel nedgangen kritisk.

Frykter klimaendringer

Eksperter frykter at de siste årenes tørke bare er et forvarsel.

Beregninger gjort av det franske miljøverndepartementets klimaprosjekt Explore 2070 varsler om store forandringer.

De tror at temperaturen vil stige med mellom 1,4 og 3 grader i løpet av de neste 50 årene.

Samtidig tror de at nedbøren vil bli redusert med mellom 16 og 23 prosent. Vannføringen i elvene vil gå ned med 10 til 40 prosent.

Clément Rousselot driver med kjøtt- og melkeproduksjon på en gård vest i Frankrike. Allerede i fjor var situasjonen dramatisk, sa han til Financial Times.

Rousselot sier at før slo de høyet og ga det til dyrene om vinteren. Nå må de bruke for til dyrene allerede på sommeren.