Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Kinas folketall har opplevd en dramatisk nedgang.

Nedgangen kan ha store konsekvenser for landets økonomi, da det vil være færre arbeidstakere til å støtte en aldrende befolkning.

Kina har hatt en ettbarnspolitikk siden 1979 for å begrense befolkningsveksten, men denne ble opphevet i 2015.

Til tross for opphevelsen av ettbarnspolitikken, har fødselsraten fortsatt å falle, noe som kan skyldes økonomiske og sosiale faktorer.

Det telles ned til kinesisk nyttår og dragens år står på trappene. Det kan bli et plaster på såret for Kina, som rapporterer om dramatisk nedgang i befolkningen.

Ferske tall viser at kineserne ble 2,7 millioner færre i fjor. Nå er de 1,409 milliarder.

Det er den største nedgangen siden Mao Zedongs politikk førte til en sultkatastrofe i 1961.

Allerede i fjor så vi tendensen. Da minsket den kinesiske befolkningen med 800.000 og ble forbigått av India som verdens største nasjon.

Denne gangen er det ikke sult som er årsaken.

Nå står det mest på viljen, og kapasiteten, til å få barn.

Barn som fødes i dragens år blir gjerne tilskrevet kvaliteter som styrke, intelligens og suksess. Foto: GREG BAKER / AFP

Drageåret

Dragens år kan muligens lette litt på trenden.

Kinesere har nemlig tradisjonelt planlagt fødsler til gunstige tidspunkt i henhold til den kinesiske kalenderen.

Dragen forbindes ofte med keisere, styrke, intelligens, og suksess. Barn som fødes i dragens år blir således gjerne tilskrevet disse kvalitetene.

Det er derfor mulig at det blir en oppsving i fødselstallene etter kinesisk nyttår i februar.

En økning i bryllup etter pandemien kan også hjelpe på.

Den langsiktige trenden er likevel ikke til å misforstå. Pilene peker nedover.

Mange kinesere satser på å få barn på tidspunkt som er gunstige i henhold til den kinesiske kalenderen. Foto: Andy Wong / AP

Gikk viralt

Visst bidro også dødsfall til befolkningsnedgangen.

Dødstallene i 2023 var de høyeste på femti år.

Det skyldes både en eldre befolkning og koronarelaterte dødsfall.

Mange av de gamle var ikke vaksinerte da Kina plutselig gjenåpnet samfunnet etter pandemien, på slutten av 2022.

Det er likevel barnløshet som utgjør den mest illevarslende tendensen mot stadig lavere folketall.

Aldri før har det vært registrert så få nyfødte i Kina, med kun litt over seks fødsler per 1000 personer.

Årsaken til at mange kinesere ikke vil ha barn er sammensatt, men handler ofte om at det koster for mye, både i penger, og i innsats.

Mange av Kinas foreldre er selv enebarn. Foto: WANG ZHAO / AFP

Privatundervisning

Ofte vegrer de seg for å få barn, fordi de må hjelpe poden med å nå opp i konkurransesamfunnet.

Det koster.

Foreldre føler seg forpliktet til å bruke veldig mye penger og tid på privatundervisning i musikk, sport og språk for barnet.

Mange av Kinas unge er dessuten enebarn, født under ettbarnspolitikken som var gjeldende fra 1979–2015.

Uten egne søsken får de således ansvar for begge sine foreldre når de blir syke og gamle.

Eldrebølgen er på full fart i Kina. I løpet 2035 kommer 400 millioner kinesere til å være over seksti år. Foto: GREG BAKER / AFP

Betales for barn

Og trass i at nåtidens unge har vokst opp med en formidabel økonomisk vekst og svært gode fremtidsutsikter, har den kinesiske økonomien kjølnet etter pandemien.

Eiendomssektoren, som har vært en viktig driver i kinesisk økonomi, sliter med å levere.

Mens det før var en sikker investering å kjøpe leilighet, frykter mange at leilighetene de har betalt for aldri blir ferdigstilt.

Det er dessuten arbeidsløshet blant unge. I fjor sommer slet en av fem med å finne seg jobb, og deretter sluttet Kina å presentere data.

Selv ikke de som har kjempet seg gjennom et krevende utdannelsesløp er lenger garantert arbeid.

Nå ønsker mange å bli ansatt av det offentlige, for å føle seg trygge.

Eiendomssektoren har vært en viktig driver i kinesisk økonomi. Mange kvier seg nå for å investere i leiligheter, fordi de er usikre på om byggene blir ferdigstilte. Foto: Jason Lee / Reuters

Haster å snu

Andre gir blaffen, hopper av stress-karusellen, og åpner kafe på landsbygda.

Beskjeden til de unge er nå at de må «spise i seg bitterhet» og eventuelt finne seg en jobb, nettopp på landsbygda.

Trenden med barnløshet begynte før alt dette, men nå er den blitt enda vanskeligere å snu.

I fjor ble det lagt frem tjue tiltak som skal bedre situasjonen. Tilbud om IVF til barnløse er ett av dem.

I noen deler av landet betales par rundt førti tusen kroner for å få mer enn ett barn.

Det haster for myndighetene å snu trenden.

Landet trenger flere skattebetalere til å drive økonomien på fram, ikke minst fordi eldrebølgen blir svært kostbar.