Dramatisk mindre is i Antarktis siden 2014

Den enorme utbredelsen av sjøis rundt Antarktis har lidd et svimlende tap siden 2014, melder The Guardian.

Satellittdata viser at det har blitt borte like mye sjøis rundt Antarktis på fire år som Arktis mistet på 34 år.

Stor innvirkning på klima

Sjøis sprer seg over enorme områder og har stor innvirkning på det globale klimasystemet.

Tidligere målinger har vist at sjøisen i Antarktis fryser raskere enn før, og dermed øker. Dette er derimot ikke gode nyheter.

Sjøisen på Antarktis økte sakte i løpet av 40 år og oppnådde et rekordhøy økning i 2014. Men siden da har sjøismassene falt enormt, med rekordfall i 2017.

«Det har vært en stor reduksjon», forteller Claire Parkinson, NASA, til The Guardian. I hennes studie, publisert i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences, kaller hun nedgangen en dramatisk reversering.

Arktis har blitt et plakatbarn for global oppvarming, men smeltingen av sjøisen i Antarktis har vært langt verre. Claire Parkinson / The Guardian

Dette viser at is kan forsvinne mye raskere enn tidligere antatt.

Komplekse sammenhenger

– Det er jo komplekse sammenhenger til at dette skjer, forteller Jan-Gunnar Winther, fagdirektør ved Norsk Polarinstitutt.

Winther forteller at det er oppsiktsvekkende at sjøisen har gått tilbake så fort på så få år. Han mener det er interessante funn, men at det likevel er for tidlig å konkludere at dette er utviklingen som vil fortsette.

Global oppvarming har gitt et klart utslag på sjøis i Arktis, som mistet to-tredeler av sin tykkelse siden 1958. På Antarktis har ikke forskere sett de samme dramatiske endringene før nå.

PÅ ANTARKTIS: Direktør Jan-Gunnar Winther ved luftmålestasjonen i Troll. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Sjøs og landis er nært koblet

Det er stor forskjell mellom landis og sjøis. Sjøisen på Antarktis dannes i sjøen i vintermånedene, og det aller meste av denne smeltes på sommerstid. Landisen, derimot, er akkumulert gjennom flere tusen år med snøfall og ligger stort sett over fast grunn.

At sjøisen smelter påvirker ikke havnivået. Landisen har derimot stor betydning for havnivået hvis den smelter, eller hvis isfjell havner i havet. Det finnes likevel en kobling mellom sjøis, landis og havnivå ved at landisen blir mer eksponert når sjøisen smelter.

Problemet, forklarer Winther, er når mye sjøis smelter. Det gjør at landisen blir mer eksponert.

– Sjøisen ligger som et belte rundt Antarktis, og hvis denne fjernes, vil de flytende isbremmene som omkranser Antarktis bli mer utsatt for erosjon, kunne brekke opp og landisen øke hastigheten mot havet, sier han.

Landisen som ender i havet er i dag den viktigste årsaken til at havnivået stiger globalt. Grønland bidrar mest, mens tap av landis fra Antarktis er nest-viktigst.

– Siden Antarktis har over 10 ganger mer is enn Grønland, er potensialet for endringer i Antarktis enormt, legger han til.