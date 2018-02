Dramatisk gasseksplosjon på motorvei i Kina

En tankbil med flytende naturgass kjørte av veien og veltet på motorveien nord i Kina søndag.

Dramatikken som fulgte, ble filmet av et kamera på dashbordet i en bil som tilfeldigvis kom kjørende like bak tankbilen.

Et inferno av flammer

På videoen filmes en bil som stopper langs autovernet like bak tankbilen, og bare sekunder etterpå, eksploderer bilen i et inferno av flammer. Brannen sprer seg med rekordfart langs veien og biler som er i nærheten gjør det de kan for å komme seg unna den eksplosive brannen.

To fikk alvorlige brannskader

Lokale medier i Kina melder at to personer fikk alvorlige brannskader i eksplosjonen, og seks andre fikk lettere skader.

Motorveien mellom Beijing og Harbin, der ulykken skjedde, brukes mye til transport av lastebiler og tankbiler som frakter kull og naturgass.

Denne uka starter også feiringen av kinesisk nyttår, og dermed øker også trafikken på veiene kraftig.