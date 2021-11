Meldingen om at hviterussiske myndigheter har utstyrt migranter med tåregass kommer fra en talsperson for den polske grensevakten, og er blant annet sitert av nyhetsbyrået AP.

Ap sendte i dag også ut en video som viser hvordan hviterussiske styrker skyter laserstråler mot polske grensevakter på den andre siden av et piggtrådgjerde.

Laserstråler ble skutt over grensen mellom Hviterussland og Polen natt til 13. november. Du trenger javascript for å se video. Laserstråler ble skutt over grensen mellom Hviterussland og Polen natt til 13. november.

Laserstråler kan forårsake både midlertidig og varig blindhet, avhengig av styrke og hvordan de treffer.

Forstyrrer GPS-signaler

NRKs korrespondent, Roger Severin Bruland, har i flere dager oppholdt seg i eller like utenfor den tre kilometer brede sikkerhetssonen langs Polens grense mot Hviterussland.

– I dag var det helt umulig å bruke GPS til å navigere. GPS-en var bare helt ute. Google Maps virker ikke. Vi måtte bruke gamle papirkart, forteller Bruland.

Men det er ikke klart om det er myndighetene i Polen eller Hviterussland som står for jammingen, eller forstyrring, av signalene.

NRKs korrespondent har nå base i den polske byen Bialystok, like ved sikkerhetssonen der det er erklært unntakstilstand.

Polske sikkerhetsstyrker vokter grensen mot Hviterussland nær Kuznica i Polen. På den andre siden skimtes migranter som vil videre inn i EU. Foto: HANDOUT / Reuters

Store sikkerhetsstyrker

I alt 15.000 polske soldater, hjemmevernstyrker, grensevakter og politi er mobilisert for å hindre at migranter fra Irak, Syria, Iran, Afghanistan og Afrika tar seg inn i Polen.

Polske myndigheter er overbevist om at Hviterussland og Russland bruker migrantene for å presse EU til å oppheve de økonomiske straffetiltakene mot Hviterussland.

Polen anklaget i dag hviterussiske soldater for å forsøke å lage hull i piggtrådgjerdet som er satt opp langs grensa.

Dette er også EUs yttergrense i området. Men så langt har Polen takket nei til hjelp fra EU.

– Lokalbefolkningen her er livredd for at det skal bryte ut krig, sier NRKs Roger Severin Bruland. De fleste støtter myndighetenes harde linje.

«Shiro» fra Syria

NRK og Klassekampen møtte «Shiro» fra Syria tidligere denne uka.

«Shiro» er blant de heldige. Før han la ut på reisen mot Europa, jobbet han i fire år som kokk i Libanon. Foto: Roger Severin Bruland / NRK

Fire ganger forsøkte han å krysse grensa mellom Hviterussland og Polen. Polske grensevakter sendte ham tilbake. I et basketak mellom migranter og hviterussiske soldater brakk han to ribbein.

Han var innstilt på å legge seg ned for å dø.

– Jeg lå og gråt og tenkte på familien min, sier Shiro til NRK.

Han var blant de heldige. Lokale polske aktivister fikk ham på sykehus, og nå er han innlosjert på et asylmottak i Bialystok.

Den katolske kirkens nødhjelpsorganisasjon, Caritas, oppretter nødhjelpssenter like ved sikkerhetssonen langs grensen til Hviterussland. Kun folk som bor i sikkerhetssonen kan hente nødhjelpspakker her og bringe dem inn til migrantene nær grensen. Foto fra Podlipki, 12. november. Foto: Roger Severin Bruland / NRK

Død syrisk migrant

Ikke alle er like heldige.

Politiet i Bialystok opplyser at de fant en død mann nær grensa til Hviterussland i går. Han ble oppdaget av et politihelikopter på patrulje.

Dokumenter funnet på mannen tyder på at det er snakk om en 24 år gammel syrisk statsborger som kom til Hviterussland i midten av september.

Ifølge den polske avisen Gazeta Wyborcza er minst ti andre mennesker funnet døde i grenseområdet siden august.

Hans Kluge er europadirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO). Han frykter hva som kan skje med flyktningene når kong vinter brer seg over Europa.

En skadd migrant tas hånd om av polsk ambulansepersonell og politiet. Nær Hajnowka 11. november. Foto: WOJTEK RADWANSKI / AFP

– Jeg er veldig bekymra over at tusener av sårbare personer, som er stranda i ingenmannsland på grensa, er prisgitt været når vinteren kommer raskt, forteller Hans Kluge til New York Times.

Det nærmer seg minusgrader om nettene i området.

– Kvinner og barn sover utendørs i kulda. Flere personer har allerede omkommet, og det er økende koronasmitte, forteller Kluge.

Tusener i provisoriske leire

Ifølge polske myndigheter har over 10.000 migranter forsøkt å krysse grensa ulovlig siden august, 6700 bare i november.

Noen få har klart det.

Hviterussland lar gjerne fotografer ta bilder av migrantene på vei mot Polen, her fra Grodno 12. november. Foto: Leonid Shcheglov / AP

1500 befinner seg nå på bevoktede mottak i Polen, der de vil få anledning til å søke asyl.

Putin avviser at Russland har noe med krisen å gjøre

Russlands president Vladimir Putin fraskriver seg i dag ethvert ansvar for migrantkrisen i nabolandene.

– Jeg vil at alle skal vite det. Vi har ingenting med dette å gjøre, sier Putin til nyhetsprogrammet Vesti på den statlige kringkasteren.

Han sier han håper at Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko og Tysklands forbundskansler Angela Merkel snart vil snakk sammen.

Men Klassekampen har snakket med migranter som har kommet seg til den polske grensen via Moskva.

Russlands president Vladimir Putin (t.h.) og Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko (t.v.) har mange sammenfallende interesser. Men Putin ønsker ikke å la seg bruke i Lukasjenkos oppgjør med EU. Bildet er fra et møte i Moskva 9. september. Foto: SHAMIL ZHUMATOV / Reuters

Putins lojalitet overfor sine hviterussiske kollega har imidlertid klare grenser.

Lukasjenko har truet med å stanse gassrømmen fra Russland til Europa. Viktige rørledninger passerer Hviterussland på veien.

– Det ville være et brudd på vår kontrakt om gasstransitt, sa Putin i dag.

Han advarte med at et slikt tiltak vil skade forholdet både til Hviterussland og til EU.