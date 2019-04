Drama i kulissene – så nær var Japan å tillate kvinnelige keisere

I løpet av tirsdag 30. april utføres det flere seremonier i Keiserpalasset i Tokyo når Akihito (85) blir den første japanske keiseren som abdiserer på over 200 år. Dagen etter overtar hans eldste sønn tronen.

PRESSET: Kronprins Naruhito overtar Krysantemumtronen, men hans kone får ikke være til stede. Her er de gjenskapt som tradisjonelle Hina-dukker. Foto: Eugene Hoshiko / AP

Gudinnens etterkommer

Keiser Akihito gjennomfører i dag et ritual ved å gå innom flere hellige steder på keiserpalasset for å markere at han abdiserer.

Første stopp var å vise respekt til solgudinnen Amaterasu, som regnes som stammor til den 2600 år gamle japanske keiserfamilien.

Kvinneskikkelsen er kanskje den viktigste guddommen i den japanske religionen Shinto.

Likevel er kvinner utelukket fra arverekken, og den nye keiserens kone må vente utenfor når han onsdag overtar Krysantemumtronen.

Hva Japans påtroppende keiser, Naruhito, mener om dette, vites ikke. Han oppfattes som en omsorgsfull ektemann og far.

Han har talt mektige personer ved hoffet midt imot når han har opplevd at hans kone er blitt utsatt for press om å produsere en mannlig arving, blant annet med utsagnet «dersom det blir for mye styr kan storken bli sinna».

KJÆRLIGHETSBARNET: Aiko ble født av Naruhito og Masako i 2001. Navnet betyr kjærlighetsbarnet, men et jentebarn var ikke nok. Japan forventet en keiserlig arving, og da måtte de få en gutt. Det skjedde ikke. Foto: AFP

Arvepress

Paret fikk datteren, prinsesse Aiko (18), i 2001.

Det var ikke godt nok, når det kun er menn som kan arve Krysantemumtronen.

Kravet om å føde en gutt i den keiserlige arverekken har vært en tung bør for kronprinsparet og de har vært åpne om psykiske utfordringer.

I 2004 uttalte kronprinsen at Kronprinsesse Masako hadde «blitt helt utmattet» i anstrengelsene med å tilpasse seg livet i Keiserpalasset.

Kronprins Naruhito møtte Masako Owada i et teselskap for en spansk prinsesse i 1986.

SØNN OG FAR: Påtroppende og avtroppende keiser, Naruhito og Akihito Foto: KAZUHIRO NOGI / AFP

Masako Owada er utdannet ved Harvard og var utdannet som diplomat da de to giftet seg i 1993. Hun snakker flere språk flytende og ga opp en lysende karriere da hun ble gift.

Kronprinsessens leger sier at hun har en «tilpasningslidelse» som kommer av stress, og som forbindes med depresjon og angst.

Hun er nå på bedringens veg og i forbindelse med sin 55 årsdag i desember sa hun at hun er glad for at hun litt etter litt klarer å gjøre flere av sine plikter.

PRINSESSE: Da Aiko viste seg å bli den påtroppende keiserens eneste barn, ble det opphetede diskusjoner om Japan skulle endre loven for å slippe til kvinnelige arvinger til Krysantemumtronen Foto: HANDOUT / AFP

Arvekrise

Det har tidligere vært åtte kvinnelige keisere i Japan, men ifølge en lov fra 1889 er det kun menn som gjelder.

Da det ble tydelig at den nåværende keiserfamilien føder flest jenter ble det stadig vanskeligere å lene seg på bare menn.

Mangelen på en mannlig arving førte til en krise, ikke bare for kronprinsparet, men for Japan.

ABDISERER: Keiser Akihitos siste dag på jobb før han overlater Krysantemumtronen til sin sønn og Japan går inn i en ny epoke og tidsregning, kalt Reiwa 令和. Foto: KYODO / Reuters

Landet vurderte å endre loven og innføre muligheten for kvinner til å arve keisertronen.

Statsminister Junichiro Koizumi (LDP) støttet i 2005 offentlig forslaget om å åpne for kvinnelige arvinger.

Det ville bety at Naruhitos eneste barn, prinsesse Aiko, på sikt kunne ha overtatt Krysantemumtronen.

Samtidig mente konservative krefter at å bryte den mannlige arverekken var det samme som at Japan ikke lenger eksisterte.

Senere ble det kjent at det har pågått hemmelige samtaler på regjeringsnivå helt siden 1997 om nettopp å la kvinner få anledning til å arve tronen.

ARVING: Da Prins Hisahito (12) ble født stilnet diskusjonen om å la kvinner få arve Krysantemumtronen. Foto: HANDOUT / AFP

Et guttebarn

Hele denne diskusjonen stilnet da prins Hisahito ble født i 2006.

Han er den yngste av Akihitos fire barnebarn, og den eneste som er gutt.

Det var første gang på 41 år at et guttebarn ble født inn i keiserfamilien.

Hisahito er nevøen til den påtroppende keiseren. Hans far, Prins Fumihito, er fra første mai den andre i arverekken.

Problemet er likevel ikke løst. Trolig er det bare utsatt.

Kun tre av de 18 keiserlige familiemedlemmene er menn.

Prinsesser som gifter seg må, i henhold til loven fra 1947, tre ut av keiserfamilien.

Japan har derfor mangel på personer til å fylle oppgavene keiserhuset skal utføre.

Dessuten arver Hisahito ikke bare retten til tronen, men også den tunge oppgaven med å produsere sin egen sønn.