Draghi går av – arvtakeren til nyfascistene kan vinne valget

Mario Draghi maktet ikke å samle regjeringskoalisjonen i Italia bak ham.

Nå går han av som statsminister. President Sergio Mattarella har oppløst nasjonalforsamlingen og kalt inn til nyvalg 25. september, melder statskanalen RAI.

Populistiske og EU-kritiske partier ser ut til å ville gjøre det svært godt.

Og særlig da ytre høyre-partiet som bærer arven etter Mussolini, «Italias brødre». 23 prosent av italienere sier for tiden at de vil stemme på brødrene.

– Folkets vilje uttrykkes kun på en måte: ved å stemme. La oss gi håpet og styrken tilbake til Italia, sa partileder Giorgia Meloni kort tid etter at Draghis avgang ble kjent.

SAMARBEIDER: Donald Trumps tidligere spinndoktor Steve Bannon samarbeidet en stund med Giorgia Meloni, her avbildet i Roma i 2018. Foto: TIZIANA FABI / AFP

Giorgia Meloni: kvinnen som kan lede «Italias brødre» til seier

Giorgia Meloni er 45 år gammel, og har siden 2014 ledet partiet Fratelli d'Italia, eller «Italias brødre».

Melonis politiske karriere startet tidlig. 15 år gammel meldte hun seg inn i «Den italienske sosialbevegelsen».

Partiet ble grunnlagt av tilhengerne til diktatoren Benito Mussolini etter krigen, og representerte lenge det som ble kalt «nyfascismen».

Siden da har partiet endret navn og distansert seg fra fascismen. Partiet fikk sin første erfaring ved makten da de ble invitert inn i Silvio Berlusconis regjering i 1994. Partiet har de siste tiårene tonet ned de mest ekstreme holdningene sine.

Men Melonis «Italias brødre» ligger fortsatt trygt forankret på den ytterste høyrefløyen av italiensk politikk.

Italias brødres fanesaker Ekspandér faktaboks Italias brødre (Fratelli d'Italia) beskrives som et nasjonalistisk, konservativt, populistisk og høyreekstremt parti. Mot innvandring: Vil blant annet innføre nulltoleranse for ulovlig innvandring og blokkere migranter fra å nå italienske øyer og havner i Middelhavet.

Vil blant annet innføre nulltoleranse for ulovlig innvandring og blokkere migranter fra å nå italienske øyer og havner i Middelhavet. Mot homofilt ekteskap og abort: Italias brødre sterkt mot homofilt ekteskap og abort, og kan generelt beskrives som sosialkonservative.

Italias brødre sterkt mot homofilt ekteskap og abort, og kan generelt beskrives som sosialkonservative. Sterk EU-skepsis: Vil gjenforhandle Euro-sonen og EU-traktatene, samt gi italiensk lov førsterett over EU-lover.

Vil gjenforhandle Euro-sonen og EU-traktatene, samt gi italiensk lov førsterett over EU-lover. Proteksjonisme : Vil beskytte italienske bedrifter fra konkurranse med det globale markedet, og dermed innføre strengere tollkostnader.

: Vil beskytte italienske bedrifter fra konkurranse med det globale markedet, og dermed innføre strengere tollkostnader. Mindre negativt syn på Mussolini: Vil avskaffe nasjonalfeiringen 25. april, som feirer frigjøringen etter andre verdenskrig.

Og på bare fire år har partiet gått fra rundt 5 prosent oppslutning, til 23 prosent oppslutning. Holdet det seg frem til valget, blir Italias brødre det største partiet.

Med støtte fra et annet høyreradikalt parti, Den nordre ligaen, og Silvio Berlusconis fortsatt viktige Forza Italia, har høyresiden gode sjanser til å danne koalisjonsregjering. Med Meloni som statsminister.

MULIG REGJERINGSTRIO: Matteo Salvini (til venstre), Giorgia Meloni, og Silvio Berlusconi (til høyre) representerer de tre viktigste partiene på den italienske høyresiden, og kan komme til å danne regjering i høst. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE / Reuters

Uoverkommelige hinder for «Super Mario»

Draghi forsøkte å si opp jobben allerede forrige uke. Da sa president Sergio Mattarella nei, og ba ham gjøre et siste forsøk.

Tusenvis av italienere signerte et opprop for at Draghi skulle bli. Men den interne splittelsen ble for stor. Tre av regjeringens seks partier valgte å ikke stemme for Draghi i et mistillitsforslag som ble reist mot ham på onsdag.

NEDSTEMT: Italias statsminister Mario Draghi taler til senatet 20. juli. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE / Reuters

Draghi fikk kallenavnet «Super Mario» for den mangeårige innsatsen som sjef for Den europeiske sentralbanken etter eurokrisen i 2011. Han er selv partiløs, og ble sett på som en redningsmann da han kom inn for å lede regjeringen i februar i fjor.

Den elitekritiske Femstjernersbevegelsen ga ikke lenger uforbeholden støtte til Draghi. Uenigheter om en krisepakke til utsatte personer og bedrifter var dråpen.

Da så Silvio Berlusconis Forza Italia og Matteo Salvinis Nordre liga sitt snitt i å avstå fra å stemme i mistillitsforslaget.

Selv om Draghi vant stemmegivningen, følte han altså at det var på tide å gi seg.