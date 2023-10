– For det første fikk vi satt inn spiral uten å vite det, og på den måten har vi blitt sterilisert over kortere eller lengre tid, dessuten var det et veldig dårlig ettervern – mange av oss gikk til legen med smerter, indre blødninger og mageinfeksjoner, men ble ikke tatt på alvor.

Det sier grønlandske Naja Lyberth, som var den første kvinnen som gikk ut og fortalte sin historie.

Danske myndigheter skal ha vært bekymret for kostnadene av en befolkningsøkning på Grønland og fikk danske leger til å sette inn spiraler hos fruktbare kvinner, mange uten samtykke, eller at kvinnene fikk vite om det, ifølge DR.

Naja Lyberth ble konfirmert i 1976. Samme året fikk hun spiral.

– For flere har det endt med at de har fått fjernet livmoren, mistet evnen til å få barn eller fått andre fysiske senfølger, sier Naja Lyberth.

– Jeg kunne ikke kjempe imot

Naja Lyberth var 14 år gammel da hun fikk satt inn en spiral av en dansk lege i Maniitsoq i 1976. Uten at hun valgte det selv.

– Jeg kunne ikke kjempe imot. Jeg var ikke oppfostret til å si imot myndighetene. Jeg skulle ønske at jeg hadde gjort det, men det kunne jeg ikke som 14-åring, sier Naja.

Naja Lyberth sier spiralen i livmoren hennes kjentes ut som en kniv. – Det føltes som et overgrep. At staten tok jomfrudommen min, sier hun nesten 50 år senere. Foto: Peter Langkilde / DR

Selv om spiralen var ment til å beskytte de grønlandske kvinnene, var effektene ofte traumer, smerte og ubehag. Spiralen, av typen Lippes Loop, var nemlig langt mer smertefull enn dagens spiralvarianter.

– Det var et helvete. Jeg hadde dette fremmedlegemet inni meg i flere år. Jeg måtte gå hjem fra skolen på grunn av store menstruasjonssmerter. Det var så smertefullt. Jeg hadde fått mensen før spiralen, men dette var noe annet. Etter spiralen gjorde det bare vanvittig vondt, husker Naja.

Grønlands spiralkampanje Kilde: Danmarks Radio (DR) Rekordmange nyfødte barn Opp gjennom 1950- og 1960-tallet øker folketallet på Grønland. Antallet nyfødte toppet seg i 1966, da det ble født 1781 barn – en økning på nesten 80 prosent på 15 år.

Fruktbare kvinner får spiral Etter anmodning fra Grønlands regjering og Helsetilsynet skal det i løpet av fem år plasseres 4 500 spiraler i en stor del av de 9 000 fruktbare kvinnene som til enhver tid bor på Grønland.

Loven endres Loven endres slik at leger på Grønland kan veilede unge jenter fra 15 år om prevensjon - uten samtykke fra foreldrene.

Fødselsraten på vei ned Daværende Grønlandsminister Arnold. C. Normann sier i en tale til Folketinget i 1970 at fødselsraten er på vei ned igjen, og at det ikke minst skyldes spiralen.

FN med kritikk Den danske staten forstår at den risikerer å få kritikk for spiralene på Grønland på en FN-konferanse. På konferansen er det hard kritikk av familieplanlegging i tidligere koloniserte land som Grønland, og FN ber om at alle skal få bestemme hvor mange barn de vil ha og når.

Danmark og Grønland starter en upartisk etterforskning av spiralsaken Et forskerteam skal avdekke hva som skjedde i den såkalte spiralsaken. Forskerne skal undersøke sakens omfang, beslutningsprosessen bak og avdekke erfaringene til de involverte kvinnene. Resultatene er ventet å komme i 2025.

67 kvinner stevner den danske staten 67 grønlandske kvinner krever 300.000 kroner hver i erstatning for å ha fått satt inn spiral på 60- og 70-tallet – mot deres vilje. Vis mer

Undersøkes av et forskerteam

Stevningen fra disse kvinnene kommer før et forskerteam fra Grønland og Danmark har gjort seg ferdig med å undersøke det juridiske grunnlaget for spiralinnsettingene på Grønland.

– Jeg mener det er nok dokumentasjon til at man allerede nå kan slå fast at det har skjedd noen brudd, sier kvinnens forsvarer Mads Pramming til P1 Morgen.

Han representerer de 67 kvinnene og har levert stevningen til statsminister Mette Frederiksen.

Ifølge Pramming er kravet satt til 300.000 danske kroner i erstatning basert på praksisen til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Danmarks Radio (DR) var først ute med nyheten om stevningen.

Prevensjon med spiral Foto: DR Ekspander/minimer faktaboks Lippes Loop er et prevensjonsmiddel som først ble tigjengelig i 1962. Det ble brukt hyppig for å drive ned fødselstallene på Grønland helt til slutten av det 20. århundret. Lippes Loop plasseres direkte i livmoren og er formet som en spiral. Dermed har den også gitt navn til selve prevensjonsformen. Det fungerer som et prevensjonsmiddel fordi det er et fremmedlegeme i livmoren, så kroppen prøver å frastøte det. Dette avviser også sædceller og befruktede egg. I dag brukes primært de mindre, t-formede kobberspiralene og hormonspiralene. Kobberet i en kobberspiral hindrer sædcellene i å nå livmorhalsen, mens hormonene i en hormonspiral sørger for at sædcellene ikke kommer inn i livmorhalsen. Begge typer spiraler bringes opp i foldet tilstand i et tynt plastrør. Deretter folder de seg ut. Dagens spiraler er mye enklere og mer skånsomme å sette opp og kan også brukes av kvinner som ikke har fått barn ennå.

Krever fortgang

Mads Pramming mener erstatningssaken og forskningen kan pågå samtidig.

Han påpeker at mange av kvinnene han representerer er eldre og derfor ikke kan vente for lenge på en avgjørelse.

– Vi risikerer å måtte vente på noe som vil trekke ut i årevis, som egentlig bare slår fast det vi allerede vet, nemlig at det var en kampanje og et ønske om å redusere befolkningsveksten på Grønland, sier han.

Slik ser en Lippes Loop-spiral ut når den dras ut av innpakningen. Foto: Washington Area Spark / Flickr

Forskerteamets etterforskning skulle opprinnelig være ferdig i oktober 2024, men har blitt forsinket på grunn av fjorårets stortingsvalg i Danmark og problemer med å finne et kvalifisert forskerteam.

Det betyr at teamets forskning først er ferdigstilt i mai 2025.

Aaja Chemnitz er medlem av Folketinget for det grønlandske regjeringspartiet IA (Inuit Ataqatigiit). Hun mener forskningen og erstatningskravet fra kvinnene må sees på som to parallelle spor.

– Det er viktig å vite hva som har skjedd både politisk og sosialt. Og det er det forskningen vil gi oss et bilde av i 2025, sier hun.

Hun tror derimot ikke de er forutsetninger for hverandre, men mener de støtter opp om et helhetsbilde.

Etterforskning: Mer enn 4.500 kvinner fikk spiral

En etterforskning DR la frem i mai 2022 viste at flere enn 4500 grønlandske kvinner og jenter ble gitt spiraler mellom 1960 og 1991.

Det tilsvarer omtrent halvparten av alle grønlandske kvinner i reproduktiv alder på den tiden.

De fleste ga ikke samtykke til inngrepet, og i flere tilfeller ble ikke foreldrene informert. Flere kvinner har fortalt at det tok flere tiår før de oppdaget spiralene de hadde i seg.

Ønsker at staten beklager

Forsvarer Mads Pramming sier hele saken handler om at staten beklager og erkjenner at det som skjedde var galt.

– Derfor kreves det også penger, for på den måten kan staten vise at den vil prøve å ordne opp igjen, sier han.

Innenriks- og helseminister Sophie Løhde (V) kom med følgende uttalelse til DR:

– Det er en dypt ulykkelig sak, og kvinnenes historier gjør stort inntrykk på meg. Det er viktig at vi kommer til bunns i hva som skjedde, og derfor driver et forskerteam for tiden en upartisk gransking.