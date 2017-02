Det viser en foreløpig Pentagon-rapport som CNN og det konservative politiske nettstedet The Hill har fått tilgang til.

– Det er mulig vi kommer til å se konvensjonelle amerikanske styrker på bakken i Syria for en periode, sier en kilde i det amerikanske forsvarsdepartementet til CNN, som understreker at det er opp til presidenten å avgjøre hvilket av de ulike tiltakene han ønsker å gjennomføre.

Men at man i det hele tatt vurderer å sende konvensjonelle soldater til det borgerkrigsherjede landet er i seg selv helt nye toner fra det amerikanske forsvaret og vil være et klart brudd med Obama-administrasjonens holdning.

Og Trump brukte mye av valgkampen på kampen mot IS.

Flere alternativer

Soldater på bakken er bare ett av flere alternativer som Pentagon vil legge frem for Trump, og amerikanerne har i dag personell inne i Syria, men dette er en liten gruppe spesialsoldater som hovedsakelig driver med opplæring og assistanse i kampen mot IS.

Konvensjonelle soldater vil handle om et langt større antall mennesker som vil stå under amerikansk kommando, men hva som vil være deres oppdrag er ikke kjent.

Men det spekuleres i om eventuelle amerikanske soldater vil forsikre Nato-landet Tyrkia om at kurdiske styrker ikke vil utgjøre noen trussel mot myndighetene i Ankara.

Brudd med Obama

Obama vurderte alltid konvensjonelle styrker i Syria som for risikabelt, og da spesielt med tanke på de erfaringer amerikanerne gjorde seg under Irak-krigen. Dette vil da være en risiko Trump er villig til å ta hvis han velger å sende soldater.

Forsvarsminister James Mattis har også fått i oppgave av Trump å foreslå endringer i USAs regler for militær innblanding, for å fjerne «krav som går lenger enn internasjonal lov når det gjelder bruk av makt mot IS».

I forkant av signeringen av presidentordren til forsvaret i slutten av januar hadde Trump en lengre telefonsamtale med sin russiske motpart Vladimir Putin. De to presidentene ble da enige om å samarbeide tettere i bekjempelsen av IS og andre ekstremistgrupper i Syria.

Gjenoppbygning av militæret

Presidentordren om IS kom dagen etter at Trump signerte en annen ordre om en «storslått gjenoppbygning» av forsvaret. Blant annet ønsker han at skal investeres i flere fly, marinefartøy og flere andre militære ressurser.

– Ingen skal kunne stille spørsmål ved vår militære styrke, men heller ikke ved vår plikt til å opprettholde fred. Vi ønsker fred, sa Trump i slutten av januar, og spådde at Kongressen, som godkjenner budsjettet, vil «bli veldig glade over å se» hans forslag for militærets utgifter.